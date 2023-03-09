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Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!

XRP akıbeti en çok merak edilen altcoin'lerin başında geliyor. Yüzde 35 oranında yaşanılabilecek bir yükselişin kapısı aralanmış olabilir.
23:10
9 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP’nin fiyatı, kripto para piyasasındaki genel gerilemeye rağmen 9 Mart’ta kazançlarını genişleterek yaklaşık %1,5 artışla 0,40 dolara yükselmişti ancak ilerleyen saatlerde Bitcoin’de yaşanan düşüşün ardından bir miktar geriledi ve 0.3832 dolardan işlem görmeye başladı.

XRP Fiyatı Dört Günlük Kazanç Serisi

XRP/USD paritesindeki ralli 5 Mart’ta başladı ve XRP piyasa değeri son dört gün içinde %10’un üzerinde değer kazandı. Buna karşılık, tüm kripto piyasası kapitalizasyonu aynı dönemde yaklaşık %5 düşerken, en büyük coin’ler Bitcoin ve Ether sırasıyla %4,5 ve %4 değer kaybetti.

XRP’nin kazançları, yatırımcıların Ripple’ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı uzun süredir devam eden mahkeme savaşını kazanmasına umut bağlamasıyla ortaya çıktı.

6 Mart’ta ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, Ripple ve SEC tarafından uzman tanıkların yorumlarının yaklaşan özet kararın dışında tutulması için verilen önergeler hakkında bir karar verdi. Torres, önergeleri kısmen onayladı kısmen de reddetti ve bu konuda net bir kazanan ya da kaybeden olmadığının altını çizdi.

Bununla birlikte, SEC’in makul bir XRP alıcısının algıları hakkında ifade vermek üzere birincil tanığı olarak görevlendirdiği sözde 1 numaralı uzman Patrick Doody’nin çıkarılması, XRP piyasa katılımcılarının Ripple’ın davayı kazanabileceğine inanmalarına yol açtı.

RippleEffect (@CommonsenseXRP) hesabı 7 Mart 2023 tarihinde şöyle bir paylaşımda bulundu:

@SECGov VS. Ripple. Yargıç Torres, 1 numaralı tanık Patrick Doody’yi (#XRPHolders olarak beklentilerimizi analiz etmek üzere işe alınan uzman) davanın dışında bıraktı. Doody hariç tutulursa SEC kar beklediğimizi nasıl kanıtlayacak? Bu karar üzerine uyumayın, bu büyük bir mesele.

Başka bir deyişle, SEC’in Ripple’ın XRP’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak saf yatırımcılara sattığı yönündeki iddiası boşa çıkabilir.

Geçtiğimiz günlerde de belirttiğimiz üzere, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse davanın bu yıl içerisinde sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.

Yüzde 35 XRP Fiyat Rallisi Mümkün Mü?

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin fiyatı önümüzdeki haftalarda direnç olarak birkaç aylık azalan trend çizgisini yeniden test ettiği için düşme riski taşıyabilir.

Trend çizgisi, Nisan 2021’den bu yana trader’lar için bir kapitülasyon noktası görevi gördü ve bu da mevcut senaryoda XRP’nin fiyatını düşürme olasılığını artırıyor. Başarılı bir geri çekilme, XRP’yi mevcut fiyat seviyelerinden %20 daha yeni bir destek seviyesi olan 0,30 dolara doğru itme riski taşıyabilir.

Tersine, trend çizgisinin üzerinde bir kırılma, XRP’nin fiyatının Nisan 2023’e kadar mevcut fiyat seviyelerinden %35 artışla 0,50 dolara yakın 200-3D üstel hareketli ortalamasına (200-3D EMA; mavi dalga) doğru yükselmesine neden olabilir.

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