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Polkadot Insider tarafından paylaşılan yeni verilere göre Cosmos Hub’da, önemli bir gelişme tamamlandı. Cosmos ağının yerel token’ı olan ATOM’da son durum ne?

Cosmos Hub Gelişmesi!

Cosmos Hub’ın doğrulayıcı olmak için gereken en düşük maliyet eşiğine sahip olduğu açıklandı. Bunun nedeni ise ağda doğrulayıcı olmak için yalnızca 1 ATOM’un yeterli olması ve yazı kaleme alındığında 10,87 ABD doları değerinde olması gerekiyor. Bu gereklilik, doğrulayıcı olmak için giriş engelini azaltsa da, bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor. Cosmos ağında doğrulayıcı olmanın düşük maliyeti nedeniyle, birçok ATOM holder’ı Cosmos’un yönetiminde söz sahibi olabiliyor.

Yönetişime katılan çok sayıda kullanıcı, tekliflerin iletilmesinde gecikmelere neden olabilir. Ek olarak, Cosmos yönetişimi için oy kullanan çok sayıda staker nedeniyle, çeşitli konularda stake edenler ve geliştiriciler arasında bir tutarsızlık da yaşandı. Ayrıca Cosmos ağında doğrulayıcı olmanın düşük maliyetlerine rağmen, ağdaki stakerların sayısı azalmaya devam ediyor. Staking Rewards tarafından paylaşılan verilere göre, Cosmos Hub’ın ağındaki staker sayısı geçen ay %11,03 düştü. Peki yerel token ATOM da son durum ne?

ATOM’da Son Durum!

Dune Analytics’in verilerine göre, Arbitrum, Polygon ve Optimism gibi Layer-2 ağları üzerindeki ATOM işlemlerinin sayısı son zamanlarda önemli ölçüde azaldı. ATOM’un işlem sayısındaki düşüş nedeniyle token’ın toplam hacmi de geriledi. Ayrıca Santiment’in verilerine göre ATOM’un hacmi 1 ay içinde 302 milyon dolardan 134 milyon dolara düştü.

ATOM’a olan ilgi azalıyor olsa da, Cosmos Hub ağına yapılan eklemelerle yeniden canlanabilir. Son birkaç gün içinde Cosmos Hub’daki geliştirme etkinliğinin artması, yeni yükseltmelerin ve güncellemelerin yolda olabileceğini gösterebilir. Bunlardan biri ise Cosmos Hub protokolünde “geçiş ücretleri” üzerine devam eden çalışmaları olabilir. Aktarıcılar, Cosmos ağındaki protokol genelinde işlemleri etkinleştiren düğümlerdir. Protokole aktarma ücretlerinin eklenmesiyle, aktarıcılar Cosmos ağında kalmaya teşvik edilecek. Bu geçiş ücretleri, gelir elde etmenin yeni yollarını arayan yeni kullanıcıları da ağa çekebilir.