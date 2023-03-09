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Bitcoin’de Savaş Başladı! Kazanan Ayılar Mı Olacak Boğalar Mı? Kazançlar Kısa Mı Sürecek? İşte Cevaplar!

Bitcoin'de hem ayılar hem de boğalar dönem dönem kazançler ve kayıplar yaşıyorlar. Mart ayının ortasına geldiğimizde de yeni bir savaşa tutuştular.
22:30
9 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) trader’ları, öncü kripto paranın 22.000 doların altına düşmesinden rahatsız görünmüyor. Aslında, CryptoQuant’ın piyasa değerlendirmesine göre, türev piyasasındaki trader’lar, göze çarpan düşüşe rağmen uzun pozisyonlar açmaya hevesli.

Kısa Pozisyon Kazançları Kısa Vadeli Mi Olacak?

Topluluk odaklı analiz platformu, şaşırtıcı olumlu duyarlılığın boğa/ayı piyasası döngüsü göstergesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Metrik, günlük piyasa katılımcılarının toplu görüşüyle karakterize edilir ve genellikle ekonomik döngüye karşılık gelir.

BTC’nin fiyatı durumu yansıtmasa da, CryptoQuant metriğin şu anda yükseliş alanında olduğunu doğruladı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

Boğa/Ayı Piyasası Döngüsü Göstergesi boğa bölgesinde kalmaya devam ediyor ve Zincirleme K&Z Endeksi ivmesi daha sürdürülebilir seviyelere girdi.

Yatırımcıların önyargısı, fonlama oranlarında da görüldüğü üzere eyleme dönüşmüş durumda. Fonlama oranları, sürekli takaslar ile mevcut spot fiyatlar arasındaki farka dayalı olarak uzun ya da kısa pozisyonlara yapılan periyodik ödemeler olarak karşımıza çıkar.

Yazım saati itibariyle Bitcoin fonlama oranı 0,0018’di. Pozitif olan bu metrik, türev piyasasında uzun pozisyonlu trader’ların baskın olduğu anlamına geliyordu. Bu nedenle, kısa pozisyonlar için fonlama ödemeye istekli olmuşlar gibi görünüyordu.

Ayrıca, Bitcoin balinaları da bu duruma yardımcı oluyor gibi görünüyor çünkü düzeltme dönemlerindeki olağan harcamaları önceki döngülere kıyasla düşüktü. Büyük çaplı yatırımcılardan gelen düşük satış baskısı, aşağı yönlü direnişe yardımcı olabilir. CryptoQuant’ın değerlendirmesi durumu daha da doğrulandı ve şöyle bir açıklama geldi:

Daha önce balinalar fiyat düzeltmeleri sırasında ya da öncesinde günde 500.000 BTC’nin üzerinde harcama yaparken, şimdi çoğunlukla günlük 150 bin BTC’nin altında harcama yapıyorlar.

Fırtınayı Dindirmek…

Ancak, trader’lar tarafından öngörülen iyimserlik, kırmızıda seyreden işlemlerin mevcut varlığını otomatik olarak ortadan kaldırmayabilir. Aslında rapora göre trader’lar, kısıtlama uygulamasının karlı olabileceğini iddia etmeye devam etti.

Bunun nedeni, en son BTC düzeltmesinin madenciler ve kısa vadeli sahiplerin (STH) faaliyetleriyle ilişkili olması olabilir. Örneğin CryptoQuant’a göre, Madencilerin ayın başlarında borsalara BTC transferleri, büyük miktarlarda kripto parayla bağlantılı satış baskısına işaret etti.

Buna ek olarak, BTC STH’leri Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) %5’e ulaştığı için kâr elde etti. SOPR, 155 günlük bir zaman dilimi içerisinde elde edilen kar ya da zararları hesaplıyor. Metrik değerin 1’in üzerinde olması, daha fazla kısa vadeli yatırımcının kârla satış yaptığı anlamına geliyor. BTC’de uzun pozisyon alanların gösterdiği coşkuya rağmen, 8 Mart’taki likidasyonlardan büyük bir pay aldılar. Ancak short pozisyon alanlar dada bundan muaf tutulmadı. Yine de Coinglass verileri, uzun pozisyonlu yatırımcıların olası 25,23 milyon dolardan 19,37 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını ortaya koydu.

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