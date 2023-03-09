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  •   Hepsi Onun Suçu! 2024 Yılında Bitcoin 500.000 Dolar Diyen Ünlü İsim Bakın Kimi Hedef Aldı!

Hepsi Onun Suçu! 2024 Yılında Bitcoin 500.000 Dolar Diyen Ünlü İsim Bakın Kimi Hedef Aldı!

Çılgın tahminleriyle ön plana çıkan Galaxy Digital kurucusu Novogratz dünyaca ünlü bir ismi hedef aldı ve onunla dalga geçti.
15:50
9 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin İçin 2024 yılı için 500.000 dolar hedefi bulunan Mike Novogratz bundan önce 2023 Mart ayı sonunda da 30.000 dolar beklentisi olduğunu belirtmişti. Tahminleriyle dikkat çeken Novogratz önemli bir noktaya daha vurgu yaptı.

Yakın tarihli bir gelişmede, Novogratz, Senatör Elizabeth Warren’ı Silvergate bankasını eleştirdiği için hedef aldı. Warren, bankanın son çöküşüne tepki gösteren ve kripto topluluğuna daha önceki uyarılarını hatırlatan bir Twitter gönderisi paylaştı.

Ancak Galaxy Digital’in kurucusu Mike Novogratz, Warren’ın paylaşımlarına alaycı bir dille yanıt vererek sözde zekasından bahsetti ve düzenleyicileri kripto riskine karşı adım atmaya çağırdı.

Novogratz Senatör Warren’a Tepki Gösterdi

Warren’ın yazısında, senatör için şunu söyledi:

Kripto için tercih edilen banka olarak Silvergate Bank’ın başarısızlığı hayal kırıklığı yaratıyor ancak öngörülebilir. Silvergate’in yasadışı olmasa da riskli faaliyetleri konusunda uyarıda bulunmuş ve ciddi durum tespiti hataları tespit etmiştim. Şimdi, müşteriler bir bütün haline getirilmeli ve düzenleyiciler kripto riskine karşı adım atmalıdır.

Ancak Novogratz, Warren’ın gönderisine yanıt verirken alaycı bir şekilde ona zeki dedi ve Modern Para Teorisini (MMT) açıklaması gerektiğini belirtti.

Senatör Warren’ın, FTX borsasıyla bağlantısı nedeniyle Silvergate Bank’a baskı yapan ABD Senatörleri arasında olduğunu hatırlayın.  Demokrat Partili Senatör Warren ile Cumhuriyetçi Partili Senatörler John Kennedy ve Roger Marshall, FTX müşterilerine ait fonların kötüye kullanıldığından haberdar olup olmadıklarını tespit etmek üzere bankaya bir mektup göndermişti.

Milletvekilleri mektubu, Silvergate’in 5 Aralık 2022’de bir önceki mektuba kaçamak ve eksik bir yanıt vermesinin ardından gönderdi.

Bu milletvekillerinin yanı sıra Silvergate, Sam Bankman-Friend ile bağlantılı iki şirket olan Alameda Research ve FTX ile olan ilişkileri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturma altındaydı.

Kaliforniya Güney Bölge Mahkemesi’nde banka aleyhine açılan bir toplu dava da FTX meselesiyle bağlantılıydı ve davacı Joewy Gonzalez bankayı FTX’in müşterilerine karşı işlediği dolandırıcılığa yardım etmekle suçluyordu.

Bu konular ve daha fazlası, Warren’ın kripto endüstrisindeki riskler hakkındaki uyarılarını destekliyor gibi görünüyor ve senatör, sektörde sürekli olarak daha fazla düzenleme çağrısında bulunan güçlü bir kripto karşıtı öncü oldu. Politico tarafından hazırlanan bir rapor, Warren’ın kripto endüstrisine karşı savaşmak için bir ordu kurduğunu açıkladı.

İşte bu yüzden; Novogratz, kripto riskine karşı düzenlemenin önemi hakkındaki yorumlarına katılmayarak, kriptonun, özellikle de Bitcoin‘in ne anlama geldiğini anlamadığını belirtti.

Silvergate, FTX Çöküşünün Bir Sonucu Mu?

FTX’in çöküşü birçok kripto yatırımcısını ve firmasını etkiledi. Yıl yavaş yavaş ilerledikçe, daha fazla çöküş etkisi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Silvergate bankası, borsa ve kardeş şirketi Alameda Research ile bağlantılıydı ve SBF ve FTX ile olan ilişkileri nedeniyle çeşitli soruşturmalar ve davalarla karşı karşıya kaldı.

8 Mart’ta Bloomberg, Silvergate Capital Corp’un, bankanın onayladığı kripto piyasası çöküşünden kaynaklanan fon kaybı nedeniyle bankasını kapatmayı ve tasfiye etmeyi planladığını bildirdi.

Bankanın açıklaması ise şöyle oldu:

Silvergate, son sektörel ve düzenleyici gelişmeler ışığında, banka faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sona erdirilmesinin ve bankanın gönüllü olarak tasfiye edilmesinin ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanmaktadır.

Duyurunun ardından, bankanın hisse fiyatının Kasım 2021’de 220 dolara ulaştıktan sonra 2,30 dolara düşmesi dikkat çekti.

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