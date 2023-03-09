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Mart ayı beklendiği kadar iyi geçmiyor ve makro ekonomik gelişmeler kripto paraları daha büyük bir kırılıma sürüklüyor. Her şey tam düzeldi derken enflasyonun düşüş hızının akıl almaz seviyede yavaşlaması ve bu ay uzun bir aradan sonra yükselmesi ihtimali piyasayı baskılıyor. Yatırımcılarda haklı bir tedirginlik var. Powell gerekirse yeniden hızlı faiz artışlarına dönebiliriz dediği için borsalarda binlerce Bitcoin gönderildi. Elbette bunlar da düşüşe sebep oluyor.

Bitcoin (BTC) Analist Yorumu

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Jason Pizzino uzun vadede Bitcoin yükselişinin devam edeceğini söylerken kısa vade için önemli uyarılarda bulundu. Ona göre Bitcoin fiyat %15 daha düşerek 19.000 doların altına doğru devam edecek. Eğer önümüzdeki hafta enflasyon yüksek gelir ve Fed 50bp artış yaparak faiz tavanını %6’ya çekerse bu dediğinin olduğunu yaşayarak görebiliriz.

“Saatlik grafikten biraz daha uzun vadede, günlük grafikte 21.500 ve 20.500 seviyeleri destek olarak görünüyor. Muhtemelen 18.000 dolar bizim için en kötü durum senaryosu olacak. Fiyat bu desteğe kadar gerileyebilir. Yani bunlar bana göre 22.000 doların altında oldukça iyi alım fırsatları… Genel olarak makro yapı için burada hiçbir şey değişmedi. Hala uzun vadeli makro yükseliş var. Evet, kısa vadede düşüş yaşanabilir ama makro resmin genelinde olan budur.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.40 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin Alınır Mı?

Pizzino’ya göre 22.000 doların altındaki fiyatlar Bitcoin için bir birikim fırsatı sunuyor. Makro cephedeki yoğun takvim nedeniyle yoğun baskı gören fiyat şimdilik en kötüsünü fiyatlıyor. Eğer yarın gelecek Tarım Dışı İstihdam ve Saatlik Ücret Artışları ile 14 Mart enflasyonu pozitif olursa BTC fiyatının tekrar 23.000 doların üzerine çıkması kimseyi şaşırtmaz. Pizzino şunları söyledi;