Bitcoin yılın başında hiç durmadan yükselecekmiş gibi görünüyordu. Şubat ayının sonundan itibaren ise haberler birbiri ardına geldi ve düşüşe geçti.

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Bitcoin (BTC) yılın ilk 45 gününde yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto firmalarına yönelik baskılarını sürdürmesi ve kripto odaklı Silvergate Bank’ın holding şirketi Silvergate Capital Corporation’ın faaliyetlerini durdurma kararı alması nedeniyle son haftalarda fiyatı daha da düştü.

Dalgalanma, kripto para topluluğundaki pek çok kişinin öncü kripto paranın gelecekteki fiyatı konusunda kafasını karıştırdı ve pek çok yatırımcı, kripto paranın ay sonundaki fiyatını tahmin etmek için derin öğrenme algoritmalarına yöneldi.

Fiyat Tahminleri Neredeyse Şaşmıyor

Yapay zeka (AI) fiyat tahmininin yanı sıra, Bitcoin’in son altı aydaki fiyatını tahmin etmede %81’lik bir tarihsel doğruluğa sahip olan CoinMarketCap’teki kripto topluluğunun düşünceleri de incelenmeye değer. Özellikle, Şubat sonu için en son tahmin doğruluğu %89,63 idi.

Eğer 12.377 üye oyunun 31 Mart için tahminleri doğru çıkarsa, bu Mart sonunda Bitcoin fiyatının 21.192 dolardan işlem göreceği anlamına gelir ki bu da şu anda bulunduğu seviye göz önüne alındığında %2,43 ya da diğer bir açıdan bakıldığında 300 dolarlık bir düşüş anlamına gelir.

Bitcoin’in TradingView’in 1 günlük göstergelerindeki teknik analizi (TA) karışık kalmaya devam ediyor; özeti, osilatörlerin 3’te ‘al’a işaret etmesi ve hareketli ortalamaların (MA) 10’da ‘sat’a işaret etmesinden kaynaklanan 11’deki ‘sat’ hissiyatıyla aynı hizada.

Fiyatta Yaşanan Son Gelişmeler

Son 24 saat içinde Bitcoin 22.198 dolara kadar yükseldi ve ardından 21.588 dolara kadar düştü. Şu anda Bitcoin, elde edilen verilere göre 9 Mart tarihinde, toplam 420 milyar dolarlık piyasa değeriyle, gün içinde %1,12 ve bir önceki hafta boyunca %6,51 düşüşle 21.470 dolardan işlem görüyor.

Önemli 22.250 dolar direnç bölgesini aşamaması nedeniyle, yatırımcıların Bitcoin fiyatında bir toparlanma beklentileri hayal kırıklığına uğramış olabilir. Fiyat düşmeye devam etti ve ayıların etkisini göstermesiyle destek görevi gören 22.000 dlar seviyesinin altına indi.

Bu sert çöküş, fiyat düşmeye devam ederken yeni bir aylık en düşük seviyeyi belirledi ve daha da yüksek kayıpların yolunu hazırlamaya yardımcı oldu. Şu anda Bitcoin fiyatı, bu çalkantılı dönem boyunca sürdürdüğü kayıpları konsolide ediyor olabilir.