Dünyanın en çok takip edilen meme coin'lerinden birinin uzantısı olan bu altcoin'de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Fiyat neden yükselmiyor?

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Justin Sun’ın arka bahçesi Poloniex, Bone ShibaSwap’ın (BONE) işlem listesine eklendiğini duyurmak için Twitter’da bir paylaşım yaptı ve bunun için olayların nasıl işleyeceğine dair zaman çizelgesini listeledi. BONE token yatırma işlemleri 9 Mart 2023 tarihinde saat 10:00’da (UTC) açılacak; BONE/USDT ticareti ise 9 Mart 2023 tarihinde saat 11:00’de (UTC) başlayacak.

Bone ShibaSwap (BONE) Fiyat Güncellemesi

Bone ShibaSwap’ın yeni bir borsada listelenmesi hakkında haberlerin paylaşılmasına rağmen son 24 saat içinde %6,09 oranında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Her bir BONE token’ı şu anda 1,74 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 390 milyon dolara düştü ve işlem hacmi %65,73 oranında azaldı.

Bone ShibaSwap, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir kripto para borsası olarak hizmet veriyor. Bone ShibaSwap, eşler arası bir temelde çalışarak kullanıcıların aracılar olmadan kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyor. Fiyatları belirlemek ve alım satımları kolaylaştırmak için otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) mekanizması kullanır. BONE token, Shibaswap ekosistemi için bir yönetişim token’ı olarak hizmet ederek, kripto paraya sahip olan yatırımcıların iyileştirmeler önermesine ve topluluğun diğer üyeleri tarafından yapılan teklifleri oylamasına olanak tanır.

Shiba Inu Fiyat Güncellemesi

Yakım denildiğinde kripto para piyasasında 2 altcoin akla geliyor. Birisi LUNC iken diğeri ise Shiba Inu. Yüksek yakım oranı, birkaç saat önce meme kriptosunun fiyatında bir artışa yol açtı, ancak SHIB fiyatı yazının yazıldığı sürede tekrar düşüşe geçti. Token son birkaç saat içinde %2,80’in üzerinde düşüş yaşadı. Her bir SHIB token’ı yazının yazıldığı saat itibari ile 0.0000109 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, piyasa değeri 5,97 milyar dolara düştü ve işlem hacmi %20,97 oranında arttı.

SHIB token’larının yanma oranı son 24 saat içinde %26462 oranında arttı. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’ya göre, Katman-2 blok zinciri olan Shibarium bu hafta piyasaya sürülecek. Elde edilen verilere göre, Shiba Inu’nun geliştiricileri ve sosyal medya yöneticileri, merakla beklenen bu sürümün beklentisiyle, Shibarium projesiyle ilgili artan sayıda dolandırıcılık konusunda toplumu uyardılar.