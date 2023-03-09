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İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?

Kral kripto para birimi iki uçtan birine doğru yolculuğuna devam edecek. Peki güncel beklentiler neler?
20:38
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ocak ve Şubat ayları kripto para yatırımcıları için güzel geçti fakat her güzel şeyin bir sonu var. Bitcoin düşüyor. Silvergate Bank iflası ve daha onlarca sebep düşüşün devam etmesini sağlıyor. Balinalar henüz alıma başlamadı ve yüksek CDD verileri büyük yatırımcıların satışa devam ettiğini gösteriyor. Buna Amerika da dahil. Silk Road dosyasında ele geçirilen binlerce Bitcoin ülkenin en büyük borsası olan Coinbase’e transfer edildi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.400 dolar seviyesinde bulunuyor ve işten ayrılanların sayısındaki beklenti üstü artışın getirdiği yükseliş kısa sürdü. itcoin fiyatı Mart ayının ilk haftasında belirsiz bir eğilim göstererek altcoin piyasasında negatifliği artırdı. Bitcoin fiyatı yaklaşık üç haftadır bir düzeltme aşamasında ve 25.200 dolarlık zirveden %13,8’lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş BTC fiyatını ı 0.382 FIB ve 21.500 psikolojik seviyenin birleşik destek bölgesine ve düşen bir kama modelinin alt destek trend çizgisine düşürdü.

Son 1 saattir Bitcoin fiyatı bu destek bölgesinin altında bulunuyor. Genellikle, kama formasyonunun trend çizgisi desteğinin yeniden test edilmesi, genel trend çizgisine ulaşmak için küçük bir yükseliş hareketini tetikler. Ancak son birkaç saattir binlerce Bitcoin borsalara girdi. Bu da büyük yatırımcıların veya madencilerin düşüş beklentisine işaret ediyor.

Bitcoin Yorum

Bitcoin‘de uzun bir giriş fırsatı elde etmek için direnç trend çizgisinin üzerinde bir kırılmaya ihtiyacı olacaktır. Bu kırılma, devam eden düzeltme aşamasının sona erdiğini ve yükseliş trendinin devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu işaret edecektir. Aksine, düşük destek trend çizgisinin altına inilmesi yükseliş tezini geçersiz kılacaktır. Günlük grafikte RSI düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Yükseliş momentumu önemli ölçüde azaldı. 20 günlük EMA çizgisi Bitcoin fiyatına karşı dinamik bir direnç olarak hareket ediyor

Önümüzdeki saatlerde Bitcoin fiyatının 21.500 dolar altı kapanışlarla 20.500 dolar seviyesine doğru düşüşünü devam ettirmesi muhtemel görünüyor. Fed faiz kararının ardından da Bitcoin fiyatının 18.000 veya 25.000 dolar seviyesine daha da yaklaştığını göreceğiz. Dipten dönüşün devam edebilmesi için 19.300 dolar seviyesinin korunması gerekiyor aksi taktirde BTC yeni bir dip oluşturmak isteyebilir.

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