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Neden Düştü? Bekleniyordu Oldu Bitcoin (BTC) Düştü! Kripto Paralarda Sırada Ne Var?

Kripto paralar bugün yine düşüyor ve haberler iyi değil. Peki bundan sonrası için beklentiler ne yönde?
15:24
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi bugün erken saatlerde gelen haberlerin ardından yönünü aşağıya çevirdi ve haftanın önemi daha da arttı. Salı ve Çarşamba akşamı Fed başkanının yaptığı açıklamalar faiz artışlarında yeniden 50-75bp seviyelerine dönülebileceğiyle ilgiliydi. Resesyon riski azalsa da enflasyon yapışkan kalmaya devam ediyor. Peki kripto paralar neden düştü? Bundan sonra beklenen ne?

Bitcoin (BTC) Neden Düştü?

Powell’ın açıklamaları, Silvergate Bank iflası ve Biden’ın kripto vergi kararı tüm bunlar son yaşanan düşüşün temelini oluşturuyor. Silvergate iflasının yakında duyurulacağını günlerdir söylüyorduk ve bunun Bitcoin fiyatı üzerinde negatif sonuçları olacağından da bahsettik. Son yaşanan düşüş göz göre göre gelen beklenen bir hareket oldu. Sürpriz olan ise Biden’ın kararıydı. Detaylarını sabah verdiğimiz için düşüşe neden olaylarla alakalı yeni bir özete ihtiyaç yok. Geçtiğimiz yıla göre kripto paralar daha iyi bir konumda olsa da Ocak ve Şubat rallilerini besleyen risk iştahı haklı biçimde azalıyor. Elbette bunun düzelmesi için zamana ihtiyaç olacak.

Bitcoin cephesinde günlük RSI aşırı satış dibine kadar indi. 21.800 dolar desteği Bitcoin cephesinde kaybedildi ve Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi (yarın) beklenti üstü olursa daha büyük bir düşüş yaşayabiliriz. Özellikle 19.300 dolar testi son zamanlarda fazlasıyla dillendiriliyor.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri 21 Şubat’ta 1,04 trilyon dolarlık direnç alanının üzerine çıktığından beri düşüş gösterdi. Daha sonra, 1 Mart’ta aynı alanı direnç olarak doğruladı. Bu zaten düşüşün en büyük sinyallerinden biriydi. Bir sıçrama gerçekleşirse, TOTALCAP tekrar 1,04 trilyon dolar bölgesine yükselebilir. Öte yandan, bir çöküş, 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinin yarattığı 915 milyar dolarlık desteğe eri çekilmeye neden olabilir. Nitekim haftaya açıklanacak enflasyonun baskısı sebebiyle bu ihtimal azımsanacak gibi değil.

Bitcoin fiyatı 24 Şubat’ta yükselen bir destek hattından koptu ve 1 Mart’ta bunu direnç olarak doğruladı.

BTC son olarak 23.800 dolar seviyesini direnç olarak doğruladı. RSI düşüş sapması oluşturdu ve 20.850 dolara kadar düşüşün devam etme ihtimali kuvvetli görünüyor. Öte yandan, ralli yeniden güç kazanırsa, BTC fiyatı yeniden 23.800 bölgesine hareket edebilir.

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