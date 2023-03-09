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Kripto Kredi Şirketi Voyager ETH ve SHIB Dahil Bu 4 Altcoin’de Satış Yaptı, Bundan Aldı!

Kripto kredi şirketi Voyager, varlık satışlarını sürdürüyor. Şirket, son 24 saatte yaklaşık 56 milyon dolar değerinde altcoin satışı gerçekleştirdi.
13:56
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanmaya giden ve Binance’ın ABD kolu Binance US tarafından satın alınma anlaşmasını bitiren kripto kredi şirketi Voyager, varlık satışlarını sürdürüyor. Şirket, son 24 saatte yaklaşık 56 milyon dolar değerinde altcoin satışı gerçekleştirdi.

İşte Şirketin Aldığı ve Sattığı O Altcoin’ler

Kripto kredi şirketi Voyager, son 24 saate 27 binden fazla Ethereum (ETH), 6.3 milyon dolar değerinde Vogayer Token (VGX), 4.4 milyon dolar değerinde Shiba Inu (SHIB) ve 1 milyon dolar değerinde Chainlink (LINK) dahil olmak üzere 56 milyon dolar değerinde varlık sattığını bildirdi. Voyager aynı zamanda Wintermute Trading, Binance US ve Coinbase’den 33.7 milyon USD Coin (USDC) aldı. Bu satış çılgınlığı, Voyager’ın şu anda çoğunluğu USDC, ETH, VGX ve SHIB’de olmak üzere 757.8 milyon dolar değerinde varlığa sahip olmasıyla ortaya çıktı.

400 milyar SHIB‘nin satılması altcoin’in fiyatını önemli ölçüde etkilemeyebilirken, gelecekte dört trilyon SHIB’nin piyasada kademeli olarak satılma olasılığı meme varlığı üzerindeki baskıyı artıracak ve piyasadaki konumunu kötüleştirecek.

Voyager’in Varlık Satışları

Voyager’ın son eylemlerinin likidite ihtiyacı, piyasa koşulları ve SHIB gibi yüksek volatil varlıkları elde tutmanın getirdiği potansiyel riskler gibi olumsuz faktörlerin bir araya gelmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Varlık satışlarının kripto para piyasasındaki yaşanacak bir düşüşün neden olacağı potansiyel kayıpları en aza indirme girişimi olabileceğinin de üzerinde duruluyor.

Satış çılgınlığına rağmen Voyager, yaklaşık 760 milyon dolar değerinde varlığa sahip olarak kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, bu kadar önemli miktarda varlığın satışının, özellikle SHIB ve son aylarda yüksek volatilite gösteren diğer altcoin‘ler için piyasa duyarlılığını potansiyel olarak etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan kripto para piyasasının Voyager’ın varlıklarını satma kararına katkıda bulunmuş olabilecek rahatsız edici seviyedeki likidite krizinin etkilerinden hala kurtulmaya çalışıyor. Bununla birlikte, bu satış çılgınlığının Voyager’ın piyasadaki konumu ve sattığı altcoin‘lerin performansı üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağı zaman gösterecek.

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