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  •   Cardano’da (ADA) Kritik Metrik Rekor Seviyelere Ulaştı: Fiyat Performansına Etkisi Olacak mı?

Cardano’da (ADA) Kritik Metrik Rekor Seviyelere Ulaştı: Fiyat Performansına Etkisi Olacak mı?

Elde edilen güncel verilere göre Cardano blokzincirinde kritik metrik, yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
13:34
9 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok kripto analitik platformu son dönemlerde Cardano blokzincirinin ve yerel kripto para birimi ADA’nın benimsenme oranının yükselişte olduğunu öne sürmüştü. Bu bağlamda DefiLlama’nın güncel verilerine göre Cardano blokzincirinin TVL’si de (Total Value Locked) 340 milyon adet ADA ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Cardano’nun TVL’sinde Yeni Rekor

Birçok kripto ve on-chain veri analizi platformu, Cardano blokzincirinin ve yerel kripto para birimi ADA‘nın benimsenme oranlarında son dönemlerde önemli bir yükseliş olduğunu öne sürmüştü. Bu bağlamda Cardano’nun TVL’sinde de yeni rekor seviyeler kaydedildi. DefiLlama’nın güncel verilerine göre Cardano‘nun TVL’si (Total Value Locke), 340 milyon adet ADA ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Güncel fiyatlarla 340 milyon adet ADA, mevcut durumda yaklaşık 110 milyon dolar değerinde.

Cardano ağındaki en büyük merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü şu anda toplam TVL’si ortalama 40 milyon dolar olan ve toplam TVL’nin %36’sından fazlasını temsil eden Minswap ta mevcut durumda Cardano ağında faaliyet gösteren protokoller arasında ilk sırada yer alıyor.

Cardano’da (ADA) Güncel Teknik Görünüm

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin etkisiyle son haftalarda oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti ve kritik fiyat seviyelerine geriledi. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer kaybı kaydeden ADA, son 24 saatte de ortalama %3’lük bir düşüş kaydetti ve son 1 ayın en düşük fiyat seviyeleri olan 0,315 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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