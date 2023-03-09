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  •   Bitcoin (BTC), 22.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Piyasada Son Durum!

Bitcoin (BTC), 22.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Piyasada Son Durum!

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 22.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi.
13:15
9 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde yeniden değer kayıplarına hız kazandırmaya başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 21.600 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin’in 22.000 dolar desteğini kaybetmesi ile birlikte çoğu kripto para birimi de düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin (BTC), 22.000 Doların Altına Geriledi

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 22.000 dolarlık destek seviyesini kaybetti ve 21.600 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre yaklaşık 20 milyar dolarlık bir düşüşün ardından 993 milyar dolar seviyesine geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1530 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin güne değer kayıpları ile başlasa da gün içerisinde piyasada pozitif ayrışan ve yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto varlıklar da oldu. CoinMarketCap verilerine göre Kava (KAVA), XRP, Toncoin (TON), OKB ve Klaytn (KLAY) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında ilk 5 sırada yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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