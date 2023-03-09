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Lansmanı İle Gündeme Oturan Bu Altcoin İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Dikkatli Olun!

Shiba Inu'nun (SHIB) baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Layer-2 Blockchain'i Shibarium'un bu hafta piyasaya sürüleceğini doğruladı ve uyarılarda bulundu.
12:02
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu’nun (SHIB) baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Layer-2 Blockchain’i Shibarium‘un bu hafta piyasaya sürüleceğini doğruladı. En çok beklenen Layer-2 Blockchain’i çözümünün beklenen sürümünden önce Shiba Inu geliştiricileri ve sosyal medya kanallarının yöneticileri, toplumu artan dolandırıcılıklar ve Shibarium ile ilgili olduğunu iddia eden projeler konusunda uyardı.

“FUD’lara Karşı Dikkatli Olun, Kendi Araştırmanızı Yapın”

Shytoshi Kusama, Shibarium ile bağlantılı olduğunu iddia eden web siteleri ve projeler hakkında yatırımcıları uyardı. Topluluğa resmi hesapların daha fazla bilgi yayınlamasını beklemelerini, Twitter’daki mavi tik işaretini kontrol etmelerini ve bu FUD’u açıklığa kavuşturmak için kendi araştırmalarını yapmalarını tavsiye etti:

Bunu geçmişte de söyledim ama tekrar edeyim: TÜM DEDİKODULARI görmezden gelin. FUD’u kimin yarattığına, yaratılmasından sorumlu olabilecekleri rakip ürünlere, FUD’un zamanlamasına ve söz konusu FUD’dan kimin kazanç sağladığına bakın ve kendi araştırmanızı yapın. Benim tahminimin doğru olduğunu söylemem, bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Shibarium Tech‘in Telegram yöneticisi Someone Smart, insanların bir Shibarium beta sürümü veya web sitelerine giden bağlantılar paylaştığını ortaya çıkardı. Topluluktaki bazı kişilerin bu tip bağlantılara tıklayarak varlıklarını kaybetti. Topluluktan, resmi hesaplar tarafından daha fazla duyuru yapılana kadar cüzdanlarını bağlamaktan, herhangi bir bağlantıya tıklamaktan veya herhangi bir kaynağa güvenmekten kaçınmaları istendi.

Öte yandan Shiba Inu, 11 Mart’ta yapılacak Shibarium beta sürümünün lansmanı için bazı ipuçlarını verdi. Basın gününü tamamlamak ve SXSW Interactive’i başlatmak için topluluğu davet eden özel bir Metaverse Happy Hour 11 Mart’ta gerçekleşecek. Topluluk merakla beklenen lansmanı beklerken, projeler Shibarium ile ilişkisini iddia edeceğinden insanların dikkatli olması gerekiyor.

SHIB ve BONE Fiyatı Shibarium’un Lansmanından Önce Hareketlendi

Shiba Inu topluluğu son 24 saat içinde 6 milyondan fazla SHIB token’ının yakımını yaptı ve Shibarium beta sürümünden önce yakım oranı biraz düştü. Bir cüzdan son 24 saat içinde tek bir işlemde 4.57 milyon SHIB’in yakımını yaptı.

SHIB fiyatı, son 24 saat içinde yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 0,00001112 doalrdan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek sebiyeleri sırasıyla 0,00001076 dolar ve 0,00001164 dolar. Öte yandan popüler altcoin’in işlem hacmi de son 24 saatte yüzde 75’in üzerinde yükseldi.

Öte yandan Bone ShibaSwap (BONE) fiyatı son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 1,73 dolardan işlem görüyor. BONE fiyatında son 24 saatin en yüksek seviyesi 1,85 dolarla kaydedildi.

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