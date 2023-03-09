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Bitcoin Madenciliği Devi Noktayı Koydu! BTC Satarak Kredi Borcunu Kapattı!

Bitcoin madenciliği devi Marathon Digital Holdings, kripto bankası Silvergate Bank'a olan kredi borcunun tamamını ödeyerek kapattığını ve toplam borcunu 50 milyon dolar azalttığını açıkladı.
11:01
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin madenciliği devi Marathon Digital Holdings, kripto bankası Silvergate Bank’a olan kredi borcunun tamamını ödeyerek kapattığını ve toplam borcunu 50 milyon dolar azalttığını açıkladı. Haber, Silvergate’in faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve Silvergate Bank’ı gönüllü bir şekilde tasfiye edeceğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

“Daha Sağlam Bir Bilanço Oluşturuyoruz”

Bitcoin madencisi Marathon Digital Holdings, vadeli kredisinin tamamı için ödeme yaparak kapattığını, Silvergate Bank’ı tasfiye ederek kredi anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı. Yapılan kredi ödemesiyle birlikte şirketin toplam borcunun 50 milyon dolar azaldığı belirtildi.

Marathon Digital Holdings’in finans müdürü Hugh Gallagher 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Artan nakit seviyeleri ve kısıtlanmamış Bitcoin varlıklarını içeren daha sağlam bir bilanço oluşturuyoruz. Mevcut nakit pozisyonumuz göz önüne alındığında, vadeli kredimizi önceden ödemenin ve hem vadeli krediyi hem de (döner kredi hattı) tesislerini ortadan kaldırmanın şirketin yararına olduğuna karar verdik.” dedi.

Gallagher, şirketin yaklaşık 75 milyon dolar değerinde BTC‘yi elinden çıkardığını da sözlerine ekledi. Bu, şirketin kredi borcunu kapatmak için BTC satışı yaptığı anlamına geliyor.

Silvergate Bank Tasfiye Edildi

Marathon Digital Holdings’in krediyi kapattığı açıklaması çatı şirket Silvergate Capital‘in faaliyetlerini sonlandıracağı ve Silvergate Bank’ı gönüllü olarak tasfiye edeceğini duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. Coinbase ve Paxos gibi önde gelen kripto para borsaları ve şirketleri son birkaç haftadır dev kripto bankasından uzaklaşarak iş birliklerini sonlandırdıklarını duyurmalarıyla gündeme gelmişlerdi.

Öte yandan Silvergate Bank’ın faaliyetlerinin sonlandırılacağının açıklanmasıyla en büyük kripto para Bitcoin yönünü aşağı çevirdi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, gün içinde kaydettiği yüzde 1,40 düşüşle 21 bin 722 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasının değeri de gün içi yüzde 1,09 düşüşle 1 trilyon doların altına geriledi.

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