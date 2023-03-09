ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen bütçe teklifinde, kripto para trader'ları ve yatırımcılarının belirli yatırımları için sermaye kazançlarının iki katına çıkarılması ve kripto para yıkama satışlarının yasaklanması da dahil olmak üzere birkaç sürpriz bulunuyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Başkanı Joe Biden‘ın bugün açıklaması beklenen 2024 yılı bütçe teklifinde, kripto para trader’ları ve yatırımcılarının belirli yatırımları için sermaye kazançlarının iki katına çıkarılması ve kripto para yıkama satışlarının (washing sells) yasaklanarak baskı kurulması da dahil olmak üzere birkaç sürpriz bulunuyor.

24 Milyar Dolarlık Vergi Kripto Paralardan Toplanacak

Biden yönetimi, önümüzdeki on yıl içinde bütçedeki açığını yaklaşık 3 trilyon dolar azaltmayı amaçladığı bildirilen 2024 yılı bütçe planını 9 Mart’ta yayınlayacak. Haberlere göre, yaklaşık 24 milyar dolar toplanması amacıyla kripto paraların vergilendirilmesinde birtakım değişiklikler yapılacak.

Wall Street Journal’ın haberine göre bu değişikliklerden biri, bir kripto para trader’larını vergi zararı hasadı olarak bilinen, vergi ödememek için yatırımcıların zararına satış yapması ve hemen ardından sattıklarını geri aldığı stratejinin yasaklanması olacak.

Hisse senetleri ve tahviller söz konusu olduğunda mevcut yıkama satış kuralları uyarınca böyle bir stratejiye izin verilmemektedir. Ancak, menkul kıymet olarak sınıflandırılmadıklarından dolayı kripto paralar için böyle bir kural söz konusu olmasa da ABD yönetiminin bunu değiştirmek istediği görülüyor.

Cointelegraph’a konuşan kripto para vergi yazılımı şirketi Koinly’den Danny Talwar “Bu, ABD için kaçınılmaz bir konuydu ve uygulandığı takdirde kripto para yıkama satışlarının yasak olduğu Kanada ve Avustralya gibi diğer yargı bölgeleriyle eşit hale gelinecek. Eğer kural uygulanacak olursa 2021’deki piyasa zirvelerinin ardından kripto para sektörüne giren birçok kripto para yatırımcısı ağır kayıplar yaşayacağı için zamanlama çok önemli.” dedi.

Sermaye Kazançları İçin Uygulanan Vergi Oranı 2 Katına Çıkarılacak

Biden’ın önereceği bütçe planı ayrıca en az 1 milyon dolar kazanan yatırımcılar için sermaye kazançları için uygulanan vergi oranını neredeyse iki katına çıkarmayı ve şu anda yüzde 20 olan vergi oranının uzun vadeli yatırımlar için yüzde 39,6’ya yükseltilmesini öneriyor. Bloomberg’e göre ayrıca şirketler ve zengin Amerikalılar için de gelir vergisinin artırılması söz konusu.