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Şok Eden Kapatma Kararı! Binance, Coinbase ve OKX’ten Açıklama Geldi!

Çatı şirket Silvergate Capital'in milyar dolarlık zarar açıklayan ve iflas noktasına gelen kripto bankası Silvergate'in faaliyetinin sonlandırılacağını açıklamasının ardından Binance, Coinbase ve OKX'ten açıklama geldi.
09:02
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çatı şirket Silvergate Capital‘in milyar dolarlık zarar açıklayan ve iflas noktasına gelen kripto bankası Silvergate’in faaliyetinin sonlandırılacağını açıklaması kripto para piyasasında şok etkisine neden oldu. Silvergate Capital, kısa süre önce yaptığı açıklamada kripto bankasını kapatacağını ve tasfiye edeceğini duyurdu. Kripto bankasının kapatılması FTX felaketinde bir başka domino taşı olarak görülüyor, bu nedenle Silvergate’in bulaşıcılığına ilişkin endişeler belirmeye başlamış durumda. Bu endişelerin ortasında dev kripto para borsaları Binance, Coinbase ve OKX’ten açıklama geldi.

Binance ve Diğer Kripto Para Borsalarından Açıklama Geldi

Silvergate’in kapatılacağı ve tasfiye edileceği haberinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, kripto para borsaları ve şirketleri kullanıcılarına durumları hakkında güvence vermeye başladı. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), dünyanın en büyük kripto para borsasının Silvergate Bank kaynaklı hiçbir varlık kaybı olmadığını, borsadaki fonların güvende olduğunu belirtti.

Bir dizi başka şirket de Silvergate’in çöküşünden etkilenmediklerini teyit etti. ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, bankada herhangi bir müşteri ya da şirket parası bulunduğuna dönük iddialara karşı çıkarak “Silvergate’in faaliyetlerini sonlandırmak için zor bir karar verdiğini görmekten üzgünüz. Onlar bir ortak ve kripto para ekonomisinin büyümesine katkıda bulunanlardı. Coinbase’in Silvergate’te müşteri ya da şirket parası bulunmamaktadır. Müşteri fonları güvenli, erişilebilir ve kullanılabilir olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu

Binance ve Coinbase’den önce açıklama yapan OKX Başkanı Hong Fang ise hem kurumsal hem de müşteri fonlarının güvende olduğunu teyit etti. Ancak Fang, tüm Silvergate fiyaskosunun kripto paraların benimsenme sürecini yavaşlatacağına inanıyor.

Silvergate Neden Kapatılıyor?

Kripto paraların popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Buna rağmen, kripto para mevduatı alan sınırlı sayıda banka var. İnovasyon için Kripto Konseyi, Silvergate‘in çöküşünü düzenleyicilere bağladı. Konseyin CEO’su Shelia Warren “Bankaları mevduat hesabı sağlamaktan caydırmak, herhangi bir sektörün bankacılık hizmetleri alması için daha az seçenek yaratmak bu sorunu daha da kötüleştirir. Sorun kripto değil, yoğunlaşma riskleridir.” dedi.

Önde gelen kripto para borsaları ve şirketleri Silvergate’in çöküşünden önce bağlarının koptuğunu iddia etseler de, korku sektörün çevreleyeme devam ediyor. Son duyurusunun ardından Silvergate Capital’in hisseleri yüzde 5,76 düşüşle 4,91 dolara geriledi.

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