Okuma Süresi: 3 Dakika

Makroekonomik ortam riskli varlıklar için elverişli olmasa da, Bitcoin (BTC) göreli bir dayanıklılık gösteriyor. Bu durum Bitcoin yatırımcılarının kısa vadeli belirsizlik nedeniyle paniğe kapılmadıklarını ve pozisyonlarını boşaltmadıklarını gösterebilir. Bitcoin ve büyük altcoinler düşmeye devam edecek mi yoksa ufukta bir toparlanma mı var?

Bitcoin (BTC)

Boğalar, Bitcoin’i 22.800 dolarlık kırılma seviyesinin üzerine çıkarmakta zorlanıyor. Bu durum mevcut seviyelerde agresif satın alma eksikliğine işaret edebilir ve fiyatı 21.480 dolarlık kritik desteğe çekebilir.

Hareketli ortalamalar düşüş geçişini tamamladı ve göreli güç endeksi (RSI) negatif bölgede yer alıyor. Kripto para biriminin fiyatı 21.480 doların altına gerilerse, ayılar şanslarını değerlendirebilir. Daha sonra fiyatı psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolar seviyesine çekmeye çalışabilir. Alıcıların 21.480 dolar ile 20.000 dolar arasındaki bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları bekleniyor çünkü bunun altında bir kırılma agresif satışlara sahne olabilir. Boğalar keskin düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı hızlı bir şekilde hareketli ortalamaların üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Bu durum 21.480 dolar ile 25.250 dolar arasında olası bir konsolidasyonun sinyalini verebilir.

Ethereum (ETH)

Alıcılar Ethereum’da 1.550 dolar seviyesini korumaya çalışıyor, ancak küçük bir olumsuzluk ise kripto para biriminden güçlü bir toparlanma elde edememiş olmalarıdır. Bu durum ayıların her küçük toparlanmada satış yaptığını gösterebilir. 20 günlük üstel hareketli ortalama düşmeye başladı ve RSI negatif bölgede. ETH 1.550 dolar desteği kırılırsa, ETH/USDT paritesi 1.461 dolara kadar düşebilir.

Belirtilen seviye, boğaların güçlü alımlarını yeniden çekebilir. Fiyat bu seviyeden güçlü bir şekilde geri dönerse, paritenin bir süreliğine 1.461 dolar ile 1.743 dolar arasında konsolide olabileceğini gösterebilir. Varsayımın aksine 1.461 doların altında bir kırılma, 1.352 dolara olası bir düşüşün kapılarını açabilir. Ayrıca seviye, boğaların güçlü alımlarını yeniden çekebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 0,07 dolar yakınındaki güçlü desteğe doğru kademeli olarak geriliyor. Ancak küçük bir pozitif işaret ise 6 Mart ve 7 Mart mum çubuğundaki uzun kuyruktan görüldüğü gibi, daha düşük seviyelerin alıcıları çekmesi olabilir. Boğalar DOGE fiyatını 0,08 dolarlık kırılma seviyesine doğru itmeye çalışıyor. Belirtilen seviyenin ayılar tarafından güçlü satış çekmesi beklenebilir. Fiyat 0,08 dolardan düşerse, DOGE/USDT paritesi 0,07 dolara gerileyebilir ve bir süre bu iki seviye arasında sıkışıp kalabilir.

Ayılar desteği 0,07 dolar civarında kırmayı zor bulabilir. Ancak kırarlarsa, parite 0,06 dolar yakınlarındaki bir sonraki büyük desteğe düşebilir. Aksine Düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, 0,10 dolara doğru olası bir toparlanmanın başladığını işaret edebilir.