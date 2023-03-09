Sosyal medya devleri olan Twitter ve Facebook'a birçok yenilik getirmesi amacıyla kullanılan altcoinde kripto para balinası rüzgarı!

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Blok zincir takip platformu olan Lookonchain raporlarında bir kripto para balinasının tek başına Pazartesi günü Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in fiyatını artırdığını öne sürdü.

MASK’da Yüzde 29 Artış!

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devi platformlarına Web3 özelliklerini getirmeyi amaçlayan bir kripto para projesi olan Mask Network (MASK), Pazartesi günü erken saatlerde 3,26 dolar seviyesinde işlem görüyorken %29 oranından fazla bir fiyat artışıyla 4,21 dolara kadar bir ilerleme kaydetti. Piyasa değerine göre kripto para birimleri arasında 153. sırada yer alan proje belirtilen zaman aralığından bu yana kısmen bir geri çekilme yaşamış olsa da yazı kaleme alındığı tarihte 3,74 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Veri analiz şirketi Lookonchaine göre, kripto para balinası Pazartesi günü hacim bakımından lider borsa Binance, OKX, KuCoin, Huobi gibi borsalarından yaklaşık 14,8 milyon dolar değerinde 3,6 milyon MASK tasfiye etti. Ayrıca platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu adresin MASK’ın fiyatını artırıyor olması muhtemel. ‘0xEf7C’ adresinin geçmişteki transfer giriş ve çıkışlarını analiz ettik ve birçok durumda transfer girişinin MASK fiyatında bir artışa yol açacağını ve transfer çıkışının MASK fiyatının düşmesine neden olacağını gördük.

MASK Transferi Nedeni!

Bununla birlikte Lookonchain balina adresinin Güney Kore kripto para borsası Upbit’ten gas ücreti olarak 0,5 ETH çekildiğini de belirtti. Ayrıca Upbit’de bu hafta içerisinde MASK için alım satım desteği sunacağını duyurmuştu. Lookonchain ise büyük çaplı kripto para balinasının mevcut bakiyesindeki MASK token’larını satmak üzere Upbit’e aktarmış olabileceğini ileri sürdü. MASK, 2023 yılı başından bu yana yaklaşık %79 oranında bir artış göstermiş olmasına rağmen Şubat 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,45 dolardan hala yaklaşık %90 oranından fazla aşağı seviyede işlem görüyor.