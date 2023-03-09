Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Balina Rüzgarı! Twitter ve Facebook’un Gözdesi Altcoinde Yüzde 29 Artış!

Balina Rüzgarı! Twitter ve Facebook’un Gözdesi Altcoinde Yüzde 29 Artış!

Sosyal medya devleri olan Twitter ve Facebook'a birçok yenilik getirmesi amacıyla kullanılan altcoinde kripto para balinası rüzgarı!
00:20
9 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blok zincir takip platformu olan Lookonchain raporlarında bir kripto para balinasının tek başına Pazartesi günü Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in fiyatını artırdığını öne sürdü.

MASK’da Yüzde 29 Artış!

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devi platformlarına Web3 özelliklerini getirmeyi amaçlayan bir kripto para projesi olan Mask Network (MASK), Pazartesi günü erken saatlerde 3,26 dolar seviyesinde işlem görüyorken %29 oranından fazla bir fiyat artışıyla 4,21 dolara kadar bir ilerleme kaydetti. Piyasa değerine göre kripto para birimleri arasında 153. sırada yer alan proje belirtilen zaman aralığından bu yana kısmen bir geri çekilme yaşamış olsa da yazı kaleme alındığı tarihte 3,74 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Veri analiz şirketi Lookonchaine göre, kripto para balinası Pazartesi günü hacim bakımından lider borsa Binance, OKX, KuCoin, Huobi gibi borsalarından yaklaşık 14,8 milyon dolar değerinde 3,6 milyon MASK tasfiye etti. Ayrıca platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu adresin MASK’ın fiyatını artırıyor olması muhtemel. ‘0xEf7C’ adresinin geçmişteki transfer giriş ve çıkışlarını analiz ettik ve birçok durumda transfer girişinin MASK fiyatında bir artışa yol açacağını ve transfer çıkışının MASK fiyatının düşmesine neden olacağını gördük.

MASK Transferi Nedeni!

Bununla birlikte Lookonchain balina adresinin Güney Kore kripto para borsası Upbit’ten gas ücreti olarak 0,5 ETH çekildiğini de belirtti. Ayrıca Upbit’de bu hafta içerisinde MASK için alım satım desteği sunacağını duyurmuştu. Lookonchain ise büyük çaplı kripto para balinasının mevcut bakiyesindeki MASK token’larını satmak üzere Upbit’e aktarmış olabileceğini ileri sürdü. MASK, 2023 yılı başından bu yana yaklaşık %79 oranında bir artış göstermiş olmasına rağmen Şubat 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,45 dolardan hala yaklaşık %90 oranından fazla aşağı seviyede işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Krizi Fırsata Çevirdi! Bu Altcoindeki Düşüş Milyonları Getirdi! Sırrı Ne?
Krizi Fırsata Çevirdi! Bu Altcoindeki Düşüş Milyonları Getirdi! Sırrı Ne?
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Ne Yüzde 26462’lik Yakım Oranı Ne De Borsa Listelemesi… Hiç Biri Fiyatı Yükseltemedi! Altcoine Ne Oldu?
Ne Yüzde 26462’lik Yakım Oranı Ne De Borsa Listelemesi… Hiç Biri Fiyatı Yükseltemedi! Altcoine Ne Oldu?
Popüler Altcoin’deki Düşüşler Hız Kazanıyor: Değer Kaybı Yüzde 10’u Aştı!
Popüler Altcoin’deki Düşüşler Hız Kazanıyor: Değer Kaybı Yüzde 10’u Aştı!
Son Dakika! Hack Şoku Acil Paranızı Çekin! Türklerin Aldığı Altcoinde!
Son Dakika! Hack Şoku Acil Paranızı Çekin! Türklerin Aldığı Altcoinde!
Daha Önce Dibi Bildi! Ünlü Bitcoin Uzmanından Güncel Kripto Tahmini! Yine Mi?
Daha Önce Dibi Bildi! Ünlü Bitcoin Uzmanından Güncel Kripto Tahmini! Yine Mi?
Popüler Altcoin Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Yükselişler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Yükselişler Devam Edecek mi?
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Dibi Gördü Yükseliyor! Bu Kripto Para Diğerleri Düşerken Yükselebilir!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023