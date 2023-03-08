Tüm kripto dünyasında eşsizliğiyle rakiplerinden sıyrılan bu altcoin balina hareketlerine ev sahipliği yapıyor. Bu hareket fiyatı etkileyebilir.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Chainlink (LINK) geçtiğimiz Cuma gününün son saatlerinde 11 dakika içinde gerçekleşen üç büyük balina işlemine tanık oldu. Önde gelen zincir içi analiz platformu Santiment, yaklaşık 79,7 milyon dolar değerinde 11,6 milyon token içeren işlemler sonucunda bu token’ların balina cüzdanlarına taşındığını bildirdi.

Kripto para topluluğu, Chainlink’te neler olabileceğine dair spekülasyonlar yaparak bu haberle çalkalandı. Bilmeyenler için Chainlink, akıllı sözleşmeleri gerçek dünya verilerine ve olaylarına bağlayan merkezi olmayan bir Oracle ağıdır. Platform, DeFi projeleri arasında önemli bir ilgi görüyor ve birçoğu zincir dışı verilere güvenli bir şekilde erişmek için hizmetlerine güveniyor.

Balinaların İşlemleri Fiyat Artışını ve Çöküşü Tetikliyor

Balina işlemleri, Chainlink’e yönelik artan kurumsal ilginin bir göstergesi olabilir ve önümüzdeki haftalarda değerini arttırma potansiyeli taşıyor. Bu tür büyük ölçekli işlemler genellikle yükseliş sinyalleri olarak görülüyor ve önemli yatırımcıların bir değer artışı beklentisiyle varlık biriktirdiğini gösteriyor olabilir.

Chainlink (LINK), yalnızca 2020 yılında değeri %1.000’in üzerinde artarak en yüksek performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Bu etkileyici performans, benzersiz değer önerisine ve DeFi projeleri arasında artan benimsenmesine bağlanabilir. Ancak, devrim niteliğindeki potansiyeline rağmen LINK, balina manipülasyonlarıyla gölgelendi.

Böyle bir olay Temmuz 2020’de meydana geldi ve 700.000’den fazla LINK token’ı içeren bir cüzdanı olan devasa bir balina, fonları çeşitli borsalara taşıyarak piyasayı salladı. Balinanın neden olduğu bu çılgınlık, LINK’in token başına 8,5 doların üzerine çıkmasına ve yalnızca birkaç saat içinde %50’lik bir fiyat artışına neden oldu. Ne yazık ki, balina daha sonra LINK token’larını elden çıkararak, artış sırasında elde edilen kazançların çoğunu silen bir fiyat düşüşüne neden oldu.

Link Neden Kaybetti?

Piyasa manipülasyonu, LINK’in nispeten düşük likiditesi nedeniyle mümkün oldu ve bu da büyük alım veya satım emirlerinin fiyatı önemli ölçüde etkilemesine izin verdi. Bu olay, gelecekte bu tür manipülasyonları engellemek için LINK piyasasında daha fazla likiditeye duyulan acil ihtiyacı vurgulamakta olabilir.

Bu tür manipülasyonların kripto para piyasasında bir istisna olmadığını belirtmek gerekir. Geleneksel finansta bu tür faaliyetleri önlemek ve kovuşturmak için düzenleyici kurumlar kurulmuştur ve kripto para piyasasının da bunları başlaması an meselesi olabilir.

LINK işlemlerinin doğası gereği yükseliş mi yoksa manipülatif mi olduğu henüz belli olmasa da, Chainlink’e artan kurumsal ilginin bir göstergesi olabilir ve yakın gelecekte değerini artırabilir. Her zaman olduğu gibi, yatırımcılara herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmaları ve bilinçli kararlar vermeleri tavsiye edilir.