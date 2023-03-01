Geçmişte yatırımcısını pek çok kez mutlu eden altcoin için oluşabilecek senaryolar ortaya koyuldu. Bitcoin'de bu seviyeye dikkat çekildi.

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Chainlink (LINK) mevcut zorluklara rağmen umutlu görünüyor. Yılın başında elde ettiği kazançların çoğunu sildi. Şimdiye kadar, 8,4 dolardan 7,2 dolarlık önemli bir desteğe düşerek %14 oranında düştü. Eğer 7,2 dolarlık destek sabit kalırsa, boğalar başarılı bir toparlanmadan umutlu olabilir.

LINK’in ivmesi düştü

LINK’in piyasa yapısı momentumun daha da düşmesiyle zayıfladı. LINK son birkaç gün içinde alçalan çizgiden (beyaz, kesikli) aşağı kayarak daha düşük dipler yaptı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) de aynı dönemde daha düşük aralıklarda kaldı.

RSI 50 denge seviyesinin üzerine çıkarsa yakın vadeli boğalar %38,20 Fib seviyesini (7,516 dolar) hedefleyebilir. Yazım zamanında görülen toparlanma, Bitcoin (BTC) 23860 doların üzerine çıkarsa hızlanabilir. Ancak boğaların 7,4 dolarda (26 dönemlik EMA’nın üzerinde) bulunan yoğun engeli temizlemesi gerekiyor.

EMA’nın 26 periyodun üzerinde kapanmaması, ayıların piyasaya yeniden girmesine neden olabilir. Kısa vadeli satıcılar %23,60 Fib seviyesinde (7,309 dolar) ya da 7,2 dolar destek seviyesinde kar almak isteyebilirler. Azalan çizgi veya %0 Fib seviyesi, desteğin altına düşüşü kontrol edebilir.

RSI değeri 50’ydi ve nötr bir piyasa yapısını gösteriyordu. Öte yandan, Chaikin Para Akışı (CMF) 24 Şubat’tan bu yana sıfır çizgisinin biraz üzerinde seyrediyor ve boğaların bir dizi sürdürülemez toparlanma girişiminde bulunduğunu gösteriyor.

LINK’te Yatırımcı Güveni Artıyor

Santiment’e göre, LINK’in borsalardaki arzı geçen hafta boyunca (25 Şubat’tan itibaren) kısa vadeli baskının azaldığına işaret edecek şekilde düştü ve durağanlaştı. Dahası, borsalar dışındaki arz artarak aynı dönemde kısa vadeli birikimin arttığına işaret etti.

LINK’in pozitif ağırlıklı hissiyatı yatırımcıların varlığa olan güveninin arttığını gösteriyor ve yukarıdaki birikim eğilimini daha da güçlendiriyor. Dolayısıyla, trend devam ederse, toparlanma LINK’i %38,2 Fib seviyesini (7,516 dolar) yeniden test etmeye itebilir. Ancak boğalar böyle bir hareketten ancak BTC 23.860 bin doların üzerine çıkarsa emin olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.