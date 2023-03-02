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  •   İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!

İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!

Bitcoin'de (BTC) yaşanan hareketli bir ayın ardından bazı altcoinler kazançlarıyla ön plana çıktı! Yapay zeka altcoinleri listede yer alıyor!
01:00
2 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şubat ayı, yatırımcıların beklenenden daha erken bir Federal Rezerv politika ekseninin oluşacağına dair umutlarıyla doluydu, ancak enflasyon ve istihdam verilerinin açıklanmasının ardından bu duygu azaldı. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) Şubat ayının en düşük seviyesi olan yaklaşık 21.500 dolardan 25.250 dolara kadar olan hareketi ile %60 kazanç sağlayarak hareketli bir ay geride kalırken hep birlikte ayın kazananlarını inceleyelim!

Conflux (CFX)

Conflux Network, 15 Şubat’ta Blockchain ekibinin Çin’deki en büyük ikinci Telekom hizmeti olan China Telecom ile ortaklık ilan etmesiyle önemli bir destek aldı. Telekom devi, 200 milyondan fazla kullanıcıya Blockchain özellikli mobil SIM kartlar sağlayacak. SIM kart, aktarılabilir kullanıcı verilerini şifrelenmiş biçimde saklayarak genel ve özel bir anahtar saklayacak. Gelişmeler sonrasında CFX/USD paritesinin dikey rallisi, Ekim 2021’in en yüksek seviyesi olan 0,34 dolarda dirençle karşılaştı.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET’ın yerel token’ı olan AGIX’de yaşanan son artış, Cardano ile olan ortaklığına bağlanabilir. Protokol mevcut konum itibariyle görüntü işleme, dil çevirileri ve istatistiksel analiz için ilkel AI botlarını barındırmak için Ethereum’da bulunuyor. Cardano’ya geçiş, ADA staking hizmeti sunmaya başladığından ve Ethereum ile Cardano arasında merkezi olmayan bir köprüyü kolaylaştırdığından protokole büyük bir destek sağladı.

Graph Protokol (GRT)

The Graph protokolü de yapay zeka anlatımındaki artıştan yararlanarak kazanımlar elde etti. Ethereum ve IFPS üzerindeki indeksleme protokolü, yavaş yavaş bağımsız bir Layer-1 ağına geçiyor. Kolayca erişilebilen bir Blockchain veri tabanı oluşturan ve depolayan alt grafik geliştiricileri ile bu veri tabanını ürünler oluşturmak için kullanan merkezi olmayan uygulama geliştiricileri arasındaki koordinasyon yoluyla çalışmaktadır.

Bitcoin ve genel piyasalarda yaşanan hareketliliklerin sonrasında belirtilen altcoinlerde önemli fiyat artışları yaşandı. Şubat ayı içerisinde kazananları özetleyecek olursak; Bitcoin NFT’leri, Ethereum’daki likidite staking türevleri (LSD) ve Yapay Zeka (AI) projeleriydi.

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