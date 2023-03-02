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XMON (XMON) Sudoswap LockDrop’unun sona ermesinin ardından değerinin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti. Şimdiye kadar XMON sahipleri Sudoswap’in yönetişim token’ı olan SUDO’dan almak için token’larını kilitleyebiliyordu.

XMON Sert Düştü

Şimdiye kadar XMON tutan kullanıcılar Sudoswap’in yönetişim token SUDO‘dan almak için token’larını kilitleyebiliyorlardı. Ancak Sudoswap LockDrop sürecinin sona ermesiyle işler karışmış oldu. Bu durum token’ın değerini kaybetme riskinin ortaya çıkmasına neden olarak yatırımcıların XMON’da toplu bir şekilde satış yapmasını tetikledi ve altcoin’in fiyatı hızla düştü.

LockDrop, para toplamadan token dağıtmak için yeni bir yöntemdir. AirDrop’a benzer, ancak LockDrop ağa katılımı teşvik ettiği için AirDrop’tan farklı bir yöne sahiptir.

Bir Blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield, kısa süre önce verdiği uyarıda XMON’un yüzde 90’ın üzerinde düştüğünü bildirdi. Bu bildirimin ardından kısmen toparlandığı görülen altcoin’deki kayıp yüzde 86’ya gerilemiş olsa da XMON yatırımcıları zorda.

XMON, Poloniex, Uniswap, Bitget, DigiFinex, BKEX ve Bilaxy gibi irili ufaklı birçok merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasından alınıp satılabiliyor.

XMON Fiyatı

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre XMON, bu yazının hazırlandığı sırada 5.2 milyon dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 86,21 düşüşle 3 bin 485 dolardan el değiştiriyor. Veriler, XMON’un ticaret hacminin yüzde 4 bin 550’nin üzerinde artışla 13.2 milyon dolara sıçradığını gösteriyor.

Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesinin 16 Kasım 2021 tarihinde 100 bin 348 dolarla kaydedildiğini belirtelim. XMON, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 96,59 altında işlem görüyor.

LockDrop sürecinin sona ermesiyle ağır bir darbe alan XMON’un ne zaman ve nasıl toparlanacağı şimdilik belirsiz olsa da bu tip güçlü düşüşlerin ardından fiyatın geçici bir sıçrama yapma eğiliminde olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Kripto paraların öngörülemez olmasından hareketle böyle bir hareketin gelmeme ihtimali de gözardı edilmemeli.