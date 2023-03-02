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Yüzde 30 Artış Mümkün! Türk Yatırımcı Dikkat! Çok Sevilen Ve Yakından Takip Edilen Altcoin Hareketlendi!

Türk yatırımcının sevgilisi altcoin'de yükseliş sinyali geldi. Bu ortaya çıkan sinyal boğaların iştahını yansıtıyor olabilir.
10:00
2 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Avalanche (AVAX), 16,8 dolar – 17,5 dolar destek bölgesi daha fazla düşüşü önlerse boğalara umut verebilir. Şimdiye kadar, destek aralığı üç kez kilit talep bölgesi haline geldi ve boğalara uzun bir fiyat düşüşünden kurtulma imkanı sundu. Dördüncü yeniden test, basın zamanında, yeni satın alma fırsatlarını çekebilecek indirimli fiyatlar sundu.

Talep bölgesi düşüşü durdurabilir mi?

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde AVAX, kilit talep ve arz bölgeleri (17 – 22 dolar) arasında işlem gördü. 12 saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinin yakınında toparlanarak alım baskısının ivme kazandığını gösterdi.

Ayrıca, önümüzdeki birkaç saat/gün içinde yükseliş trendini teyit edebilecek bir MACD (hareketli ortalama yakınsama sapması) yükseliş geçişi olabilir. Böyle bir durum boğalara güçlü bir toparlanma sinyali sunabilir.

Riskten kaçınan boğalar, uzun pozisyonlara girmeden önce talep bölgesinde bir geri çekilmenin yeniden test edilmesini bekleyebilir. 21,0 dolar – 22,5 dolar arz bölgesi hedef olacak ve önümüzdeki birkaç gün / hafta içinde potansiyel bir %20 artış sunacak.

Ancak, 18 ve 20 dolardaki kilit engeller izlemeye değer. Boğalar, arz bölgesindeki satış baskısının üstesinden gelirlerse 23,7 dolarlık bir başka önemli direnç seviyesiyle de karşılaşabilir.

Talep bölgesinin (16,8 – 17,5 dolar) altında bir kırılma, yükseliş tezini geçersiz kılabilir. Düşüş 15,84 dolar veya 14,23 dolara doğru yavaşlayabilir ve bu seviyelerde kısa pozisyon fırsatları sunabilir.

AVAX’ın Açık İlgisi Arttı

Coinglass’a göre, AVAX’ın açık faiz (OI) oranı geçtiğimiz hafta istikrarlı bir şekilde düştükten sonra basın saatine kadar önemli ölçüde arttı. Yazım sırasında OI artışı, vadeli işlemler piyasasında AVAX için önemli bir talep olduğunu gösterdi. Bu bir yükseliş sinyali olabilir.

AVAX’ın 18 doların üzerine çıkmasının ardından OI artarsa, varlığı 22 dolarlık arz bölgesine doğru itebilecek artan bir yükseliş momentumu anlamına gelebilir. Ancak, Bitcoin (BTC) 23.000 doların altına düşerse toparlanma mümkün olmayabilir. Bu nedenle, boğalar hamle yapmadan önce yükseliş MACD geçişini (altın haç), OI’yi ve BTC fiyat hareketini takip edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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