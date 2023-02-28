Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Kahini Açıkladı: BTC, LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Fiyat Hedefi!

Kripto Kahini Açıkladı: BTC, LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Fiyat Hedefi!

Ünlü analiste göre popüler altcoinler Bitcoin eğer bu seviyeye ulaşırsa yeni zirveler yapacak. Tek tek hedeflerini açıkladı.
17:46
28 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından takip edilen en popüler piyasa uzmanlarından biri açıkladı. Geçmişte Bitcoin’in birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden isim Bitcoin ve birçok ilgi gören altcoin ile ilgili hedeflerini duyurdu ve tüm bunları bir şarta bağladı. O da Bitcoin’in 35.000 doları görmesidir.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Eğer Fed bugünlerde piyasa tarafından fiyatlanandan daha yumuşak adımlar atarsa Bitcoin yükselişi devam edecek. Üç ay üst üste agresif biçimde düşen enflasyon bu ay hız kesti ve istihdam anormal biçimde arttı. Fed’in güncel politikası 25bp artışlar yaparak önden yüklemeli faizlerin sonuçlarını daha net görüp doğru noktada tavanı belirlemek yönünde. Ancak BofA dahil birçok finans devi faizlerin %6 seviyesine yaklaşmasından endişe ediyor. Çünkü arz kaynaklı enflasyon artık talep beslemeli enflasyona döndü ve istihdam güçlü kalmaya devam ediyor. İşsizlik son 53 yılın en düşük seviyesinde.

Fed’in 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon ve ay içinde gelecek öncü veriler ışığında piyasalarının yolunu çizmesi gerekecek. Aşırı sıkılaşma riskini erken gevşemeden daha hafife alan Fed için hali hazırda 100bp artış en kötü senaryo bile olsa yine de yolun sonundayız. Fed eğer 6 seviyesine yakın bir faiz tavanı açıklarsa enflasyon ile oranları neredeyse eşitlemiş olacak. Sonrasında piyasalar yeniden faizlerin düşürülmesi beklentisiyle yükselecek.

Popüler piyasa uzmanı faizlerin düşeceği beklentisiyle, Asya’da parasal genişlemeyi de göz önünde bulundurarak Bitcoin fiyatının 35.000 doları görmesini bekliyor.

LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Fiyat Hedefi

Peki popüler altcoinlerle alakalı hedefleri ne yönde? Poppe uzun süredir LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Coin için olumlu açıklamalar yapıyor ve sepetinde bulunduruyor. Bunlarda gelecek gördüğünü açıklayan isim eğer Bitcoin fiyatı 35.000 doları görürse aşağıdaki fiyat hedeflerine ulaşılmasını bekliyor.

  • LINK Coin: 12-15 Dolar
  • AVAX: 55-60 Dolar
  • ATOM: 22-25 Dolar
  • FTM: 1,10-1,3 Dolar
  • SKL: 0,2-0,25 Dolar
  • LTC: 185-210 Dolar (Litecoin halving Ağustos ayında ve birçok analist 200 dolar üzeri hedef açıklamıştı.)
  • ETH: 2.500-3.000 Dolar

Elbette Poppe bu hedefleri açıkladığı için %100 haklı çıkacak diyemeyiz. Bundan dolayı yatırımcıların kendi risk profillerine göre stratejilerini oluşturması gerekir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Sıkı Tutunun! Bitcoin ve Ethereum’da Ralli Habercisi Seviyeler!
Sıkı Tutunun! Bitcoin ve Ethereum’da Ralli Habercisi Seviyeler!
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yükselecek Mi? En Büyük Kripto Para Uzmanlarından Birinin Gözdesi!
Teknik Konuşuyor! Polygon’un MATIC’inde Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023