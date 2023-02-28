Ünlü analiste göre popüler altcoinler Bitcoin eğer bu seviyeye ulaşırsa yeni zirveler yapacak. Tek tek hedeflerini açıkladı.

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Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından takip edilen en popüler piyasa uzmanlarından biri açıkladı. Geçmişte Bitcoin’in birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden isim Bitcoin ve birçok ilgi gören altcoin ile ilgili hedeflerini duyurdu ve tüm bunları bir şarta bağladı. O da Bitcoin’in 35.000 doları görmesidir.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Eğer Fed bugünlerde piyasa tarafından fiyatlanandan daha yumuşak adımlar atarsa Bitcoin yükselişi devam edecek. Üç ay üst üste agresif biçimde düşen enflasyon bu ay hız kesti ve istihdam anormal biçimde arttı. Fed’in güncel politikası 25bp artışlar yaparak önden yüklemeli faizlerin sonuçlarını daha net görüp doğru noktada tavanı belirlemek yönünde. Ancak BofA dahil birçok finans devi faizlerin %6 seviyesine yaklaşmasından endişe ediyor. Çünkü arz kaynaklı enflasyon artık talep beslemeli enflasyona döndü ve istihdam güçlü kalmaya devam ediyor. İşsizlik son 53 yılın en düşük seviyesinde.

Fed’in 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon ve ay içinde gelecek öncü veriler ışığında piyasalarının yolunu çizmesi gerekecek. Aşırı sıkılaşma riskini erken gevşemeden daha hafife alan Fed için hali hazırda 100bp artış en kötü senaryo bile olsa yine de yolun sonundayız. Fed eğer 6 seviyesine yakın bir faiz tavanı açıklarsa enflasyon ile oranları neredeyse eşitlemiş olacak. Sonrasında piyasalar yeniden faizlerin düşürülmesi beklentisiyle yükselecek.

Popüler piyasa uzmanı faizlerin düşeceği beklentisiyle, Asya’da parasal genişlemeyi de göz önünde bulundurarak Bitcoin fiyatının 35.000 doları görmesini bekliyor.

LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Fiyat Hedefi

Peki popüler altcoinlerle alakalı hedefleri ne yönde? Poppe uzun süredir LINK, AVAX, ATOM, FTM, SKL, LTC ve ETH Coin için olumlu açıklamalar yapıyor ve sepetinde bulunduruyor. Bunlarda gelecek gördüğünü açıklayan isim eğer Bitcoin fiyatı 35.000 doları görürse aşağıdaki fiyat hedeflerine ulaşılmasını bekliyor.

LINK Coin : 12-15 Dolar

: 12-15 Dolar AVAX: 55-60 Dolar

ATOM: 22-25 Dolar

FTM: 1,10-1,3 Dolar

SKL: 0,2-0,25 Dolar

LTC: 185-210 Dolar (Litecoin halving Ağustos ayında ve birçok analist 200 dolar üzeri hedef açıklamıştı.)

ETH: 2.500-3.000 Dolar

Elbette Poppe bu hedefleri açıkladığı için %100 haklı çıkacak diyemeyiz. Bundan dolayı yatırımcıların kendi risk profillerine göre stratejilerini oluşturması gerekir.