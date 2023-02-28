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Bir Zamanlar En Gözde Oydu! Bu Altcoin Nereye Kadar Düşecek? FTX Krizi Sonun Başlangıcı Mıydı?

Bir zamanlar Ethereum katili olarak adlandırılan bu altcoin için yaşanan son durumların çok da parlak görünmediğini söylemek pek de yanlış olmaz.
17:00
28 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin 24.000 dolara doğru bir yükseliş daha başlattı ancak küçük bir adım kala başarısız oldu ve ardından gelen reddedilme onu neredeyse 1.000 dolar aşağı çekti. Çoğu altcoin de bugün biraz kırmızıda işlem görüyor. SOL, en son ağ sorunlarının ortasında haftalık ölçekte en zayıf performans gösterenler arasında yer alıyor.

Bitcoin 23.000 Dolardan Önce Durdu

BTC son birkaç hafta içinde üç kez 25.000 doları aşmaya çalıştı ancak şu ana kadar bu çaba boşa oldu. En son girişim bir hafta önce gerçekleşti, ancak varlık ilerleyen saatlerde 1.400 doların üzerinde düşüş gösterdi. ABD’nin Ocak ayı PCE rakamlarını açıkladığı Cuma günü manzara bir kez daha kötüye gitti.

Bitcoin 1000 dolar daha değer kaybetti ve hafta sonu boyunca 22.800 doların altına düşerek birkaç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün bildirildiği gibi oldukça hızlı bir şekilde sıçradı ve 23.000 doları geri aldı.

Boğalar 24.000 dolara doğru fiyatı itti ve fiyatı bir miktar yukarı çıkarmaya çalıştı. BTC bu seviyeye ulaşmaktan sadece birkaç adım uzağa geldi ancak başarısız oldu ve şu anda bulunduğu 23.300 dolara geri çekildi. Böylece piyasa değeri 450 milyar dolara gerilerken, altcoinler üzerindeki hakimiyeti %42,3’e ulaştı.

SOL Çift Haneli Düştü

Dün, Solana’nın hafta sonu yaşadığı ağ sorunlarını bildirdi. Blok zinciri neredeyse tam bir gün boyunca kapalı kaldı ve geliştirme ekibi sorunun nereden kaynaklandığını bulamadı. Ağ tekrar çevrimiçi olmasına rağmen, bu son kesinti yerel kripto para birimine zarar verdi. SOL yalnızca son 24 saat içinde %2 değer kaybetti ve hatta hafta sonu boyunca 21,50 dolara kadar geriledi. Bu nedenle, varlık geçtiğimiz hafta toplamda neredeyse %15 oranında geriledi.

Büyük hacimli altcoin’lerin çoğu da benzer bir durumda işlem gördü. Ethereum, Binance Coin, OKB, Polygon, Polkadot, Shiba Inu, Litecoin ve Avalanche son 24 saat içinde %3’e varan oranlarda düşüş yaşadı. TONCOIN ve EOS küçük kazançlar sağlayan birkaç istisna arasında yer alıyor. İlki %2,5 oranında artarken, ikincisi neredeyse %4 oranında artmıştır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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