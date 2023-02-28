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Ayı piyasalarında izlediği strateji sayesinde popüler DeFi altcoini kazançlarını önemli ölçüde artırdı. Böylece ayakta kalabildi. Birçok dev kripto para borsası dahil en zorlu şartlara hazırlık yapmadığı için elemanlarını önemli ölçüde azalttı. Hatta iflas kararı alan projeleri de gördük. Peki DeFi kralında son durum ne?

MakerDAO Haberleri

Önde gelen DeFi platformu MakerDAO risklere daha iyi uyum sağlamak ve büyümeyi teşvik için bazı kasalarda değişiklikler önerdi. Bu hamle, MakerDAO ve diğer DeFi platformlarındaki borçlanma oranlarının son aylarda piyasadaki yükseliş ve risk iştahındaki artış nedeniyle yükselmesiyle geldi. Benzer şekilde, stablecoin borçlanma maliyetleri ve merkezi fonlama maliyetleri de arttı. Buna ek olarak, kalıcı enflasyon nedeniyle genel finansal koşullar sıkılaşmış ve bu da daha yüksek gösterge oranlarına neden olmuştur. Bu nedenle, MakerDAO’nun önerdiği değişiklikler, bu zorlukları ele almak ve platformun istikrarını ve büyümesini sağlamak için zorunluydu.

Önerilen değişiklikler bilanço kullanımının daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor. Buna göre ETH-C, WSTETH-B ve WBTC-C gibi düşük oranlı kasa türleri için stabilite ücretinin artırılması hedefleniyor. YFI-A için istikrar ücretinin de artırılması önerilirken, RETH-A ve Compound v2 D3M için borç tavanının sırasıyla 20 milyon ve 70 milyon DAI seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

MKR Coin

Önerilen teklifler sayesinde yıllık protokol gelirinin %4,2 oranında artması bekleniyor. MakerDAO‘nun yönetişim sitesinden alınan bilgiye göre, protokol üyeleri Cogent Bank’ın merkezi olmayan borç verme platformundan 100 milyon dolar borç alma teklifine karşı ezici bir çoğunlukla oy kullandı. İlk olarak Ocak ayında yönetişim platformunda ortaya çıkan MIP-95’e göre, Florida merkezli bir ticari banka olan Cogent Bank, MakerDao’ya DAI stablecoin’de 100 milyon dolara kadar borç alma teklifiyle yaklaşmıştı. Cogent Bank, MakerDAO’nun mevcut RWA Ana Katılım Tröstü kapsamında kredi düzenlemesine katılmayı teklif etmişti. Ayrıca, MakerDAO’nun Huntingdon Valley Bank ile yaptığı ve MakerDAO’nun 2022’de ikincisine kredi vermesiyle sonuçlanan aynı Katılım Anlaşmasını aynı şartlarla kullanmayı amaçlıyordu. Cogent Bank’ın önerdiği talep %72,88 oranında aleyhte oy aldı.

Günlük grafikte, alıcıların piyasayı kontrol ettiği görüldü. MKR’nin bakiye içi hacmi 130,977 bin ile yükseliş eğilimindeydi. Bir varlığın OBV’si yükseldiğinde, alış işlemlerinin hacminin satış işlemlerine kıyasla arttığını gösterir. Bu genellikle bir fiyat rallisini tetikler. Teknik cephedeki yükseliş potansiyelinden dün bahsetmiştik. Eğer BTC izin verirse MKR Coin yatırımcıları çift haneli kazançlar görebilir.