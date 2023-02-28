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Fed bundan yaklaşık 2 ay önce tavan faiz hedefini açıkladı ancak işler karışmış gibi görünüyor. Son gelen enflasyon verisine kadar Fed hedefine ulaşıyordu. Ancak enflasyon düşüş hızı aniden kesildi ve talep kaynaklı enflasyonun arttığını son PCE verisinde gördük. Peki Fed buna nasıl cevap verecek? Yapışkan enflasyon oranıyla nasıl mücadele edilecek?

Fed Faiz Hedefi

BofA Global Research, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yaklaşık %6’ya çıkarabileceğini, çünkü güçlü ABD tüketici talebi ve sıkı bir işgücü piyasasının merkez bankasını enflasyonla daha uzun süre savaşmaya zorlayacağını söyledi. Bank of America ülkenin en büyük finans kurumlarından biridir ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyar dolardır. Piyasanın geleceğine dair yaptıkları tahminler de bu minvalde kesinlikle dikkate değer. Şu anda tüm piyasalar Fed’in %5,4’lük tavan hedefini fiyatlıyor. Eğer son enflasyon verisi yüksek gelmeseydi ve istihdam herkesi şoka uğratmasaydı %5,1 tavanı korunabilecekti, ancak olmadı.

Bank of America tarafından yayınlanan notta şunlar yazıyordu;

“Enflasyonun Fed’in hedefine dönmesi için toplam talebin önemli ölçüde zayıflaması gerekiyor. Daha fazla arz zinciri normalleşmesi ve işgücü piyasasındaki yavaşlama yardımcı olacaktır, ancak sadece bir dereceye kadar. Dahası, bu süreçler bizim ve piyasaların beklediğinden daha uzun sürüyor.”

BofA’nın şahin duruşu, Mart ve Mayıs aylarındaki benzer hamlelerin ardından Haziran ayında çeyrek baz puanlık bir artış daha beklentisini ekleyerek %5,25-%5,5’lik bir faiz beklentisine ulaşmasının ardından geldi. Bank of America bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD’de resesyon bekliyor. Ancak PMI verileri ekonominin resesyona girilecek derecede sorunlu olmadığına işaret ediyor.

Kripto, Altın, Bitcoin Yorum

Eğer Powell önümüzdeki toplantıda (22 Mart) aşırı şahin bir duruş sergilemek isterse yapacağı tek şey BofA tarafından dillendirilen %6 seviyesine yakın zirveyi dillendirmesi olacak. Herkes faizlerde artık 25bp üstü artış gelmeyecek ve totalde 50-75bp (maks) artışla faiz tavanına ulaşılacak derken şimdi bulunduğumuz nokta kesinlikle can sıkıcıdır. Eğer Fed tavan faizi %6’ya çıkarmak isterse bunu birkaç toplantıda rahatlıkla yapabilir. Böylece enflasyon ile faizleri neredeyse eşitlemiş olur.

Ancak bu durum kripto paralar, altın ve diğer birçok varlığın yatırımcılarını olumsuz etkileyecektir. Asya piyasalarındaki genişlemeyi ve Hong Kong bölgesinin kripto paralara kucak açışını düşünmezse kripto için zor günler yeniden başlamış gibi görünüyor. Şöyle bir özet geçelim;

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SEC geçtiğimiz yıl sonu artık toplu davalara yaklaşıldığını ima etti ve Kraken ile başlayan süreç diğer borsalara, altcoin vakıflarına sıçrayacak gibi görünüyor.

ABD’li diğer düzenleyiciler dev kurumlara kripto konusunda baskı yapıyor. Insider bilgi olsa da Visa ve Mastercard’ın bugün kripto projelerini durdurduğunu öğrendik.

konusunda baskı yapıyor. Insider bilgi olsa da Visa ve Mastercard’ın bugün kripto projelerini durdurduğunu öğrendik. Genesis iflas süreci henüz tamamlanmadı.

2022’de aklımıza gelmeyen başımıza geldi, 2023’te de %6’lık faiz tavanı söylentileri (veya bu seviyeye yakın) dillendiriliyor. Bu daha kötüsü kapıda anlamına gelebilir.

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Çin, Rusya’nın yanında ancak tarafsızlığını koruduğunu iddia ediyor. ABD resmen kutuplaşmanın başlaması için baskı yapmaya devam ediyor.

Ve daha niceleri. Kripto para yatırımcıları 2021 boğa sezonundan sonra aşırı kaotik günler yaşadı ve bu henüz bitmiş değil. Ancak geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. En azından birçok kırılgan kripto şirketi çoktan iflas etti.