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  •   Binance Bile Bunu Yaparsa… Market Hacmine Ne Olacak? Altcoin De Düşüşün Kurbanı Oldu!

Binance Bile Bunu Yaparsa… Market Hacmine Ne Olacak? Altcoin De Düşüşün Kurbanı Oldu!

Binance tarafında yaşanılan sıkıntılar ve gelen verilerin ardından total marketcap'te gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı.
15:40
28 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Toplam Kripto Piyasa Değeri (TOTALCAP) ve Bitcoin (BTC) fiyatı yatay direnç alanları tarafından reddedildi. Bone ShibaSwap (BONE) fiyatı düşüş eğilimi gösterdikten sonra düştü. Haberlerde, Coinbase’in önümüzdeki ay BUSD ticaretini askıya alacağını açıklamasının ardından Binance üzerindeki baskı artıyor. Dahası, Binance Forbes tarafından FTX’inkine benzer şekilde müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçlandı. Bu, borsanın çeşitli hedge fonlarına 1,78 milyar dolarlık stablecoin aktardığı iddiasının ardından geldi.

Kripto Piyasa Değeri Dirençle Mücadele Ediyor

Kripto piyasa değeri (TOTALCAP) 21 Şubat’ta 1,10 trilyon dolara ulaştığından beri düşüşte. Aşağı yönlü hareket, 1,04 trilyon dolarlık destek alanından kırılım yaşanmasına neden oldu. Ardından, TOTALCAP 27 Şubat’ta bu alanı direnç olarak doğruladı. Bu alanın geri alınamaması aşağı yönlü hareketin 955 milyar dolara doğru devam etmesine yol açabilir.

Öte yandan, 1,04 dolarlık alanın geri kazanılması TOTALCAP’in 1,16 trilyon dolara yükselmesine yol açabilir.

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yükselen bir destek hattı boyunca artış gösterdi. Fiyat 16 Şubat’ta 25.250 dolara ulaşırken, kısa bir süre sonra 24.000 dolarlık yatay destek alanının altına düştü. Bu alan 27 Şubat’ta direnç (kırmızı simge) olarak onaylandı.

Şu anda BTC fiyatı, destek ve direnç arasındaki yakınsama noktasına çok yakın işlem görüyor. Fiyatın 23.800 dolar bölgesinin üzerine çıkması ya da yükselen destek çizgisinin altına inmesi gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir.

Bir kırılma, 21.540 dolar seviyesindeki 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesine düşüşe yol açabilirken, bir kırılma 27.000 dolara doğru bir artışa yol açabilir.

ShibaSwap (BONE) Farklılaşmanın Ardından Düştü

BONE fiyatı, Şubat ayının başından bu yana 1,95 dolar direnç alanının üzerine çıkmak için dört girişimde bulundu ve hepsi başarısız oldu. En sona gelindiğinde ise, uzun üst fitiller (kırmızı daire) oluşturdu.

Ayrıca, bu girişimler günlük RSI’daki (yeşil çizgi) düşüş eğilimi ile birleşti. Bu nedenle, aşağı yönlü bir hareketin takip etmesi muhtemel. Bu gerçekleşirse, BONE fiyatı 1,40 dolar yatay destek alanına düşebilir. Öte yandan, bir kırılma 2,50 dolar civarında yükseklere yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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