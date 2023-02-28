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Liquity, Ethereum üzerine inşa edilmiş, USD’ye sabitlenmiş bir stablecoin olan LQTY kullanan merkezi olmayan bir borçlanma protokolü olarak tanımlanabilir. Ethereum sahipleri, algoritmik olarak ayarlanmış kredi verme ücretleri ile LQTY şeklinde kredi çekebilirler.

Liquity (LQTY) Nedir?

Liquity, ETH teminatına karşı %110 teminat-borç oranı sunuyor ve kredinin kendisi LUSD stablecoin olarak ihraç ediliyor. Diğer DeFi borç verme platformlarına kıyasla %110’luk oran oldukça düşük olarak değerlendiriliyor çünkü Liquity, sermaye akışını daha verimli hale getirmek için bir “anlık likidasyon mekanizması” kullanıyor.

Likidite sağlayıcılar (LP’ler), LUSD sabit coinleri tutarak ve bunları İstikrar Havuzlarına yatırarak Liquity borç vermeyi sağlamlaştırıyor. LP’ler ayrıca Liquity’nin LQTY tokenı aracılığıyla ek teşvik kazanıyor.

Diğer borç verme dApp’leri gibi Liquity de geleneksel finansa üç önemli varyasyon sunmak için akıllı sözleşmelerin gücüne güveniyor:

Kredi geçmişini ve hatta kimliği doğrulamaya gerek yok, çünkü tüm taraflar kendi kendini düzenleyen akıllı sözleşmelerle etkileşime girer.

Akıllı sözleşmeler, kredilerin borç alınabilir olması için likiditeyi bir havuzda toplar.

Akıllı sözleşmeler kredi teminatlarını otomatik olarak tasfiye eder.

Peki, Liquity sıfır faizli krediler sunuyorsa, teşvik nereden geliyor? Genellikle kredi veren dApp’lerde, likidite sağlayıcılar mevduatlarını diğer insanların ödünç alması için akıllı sözleşmelerde kilitler. Karşılığında, yıllık yüzde getiri (APY) elde ederler ve böylece projeler bir bankanın rolünü taklit ederler.

Liquity’nin sabit coin’i LUSD burada devreye giriyor. Borçlular Liquity’den kredi almak istediklerinde, Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan ETH cinsinden bir teminat yatırmaları gerekir. Bu ETH teminat depozitosu daha sonra bir LUSD stablecoin ile takas edilir.

Teşvik, bu teminat kredi için kilitlendiğinde borçluların bir kerelik bir ücret ödemesinden kaynaklanmaktadır. Bir başka teşvik kaynağı da Liquity’nin LQTY tokeninden gelmektedir.

LQTY tokenleri, sistemi borç tasfiyelerine karşı korumak için İstikrar Havuzu likidite sağlayıcılarına ödüllendirilmektedir. Ancak LQTY’nin başka rolleri de var:

Frontend operatörlerini, Liquity’nin akıllı sözleşmelerinden yararlanan web arayüzleri oluştururken Liquity Protokolü üzerine inşa etmeye teşvik etmek.

LQTY token sahipleri, kredi vermek ve LUSD sabit coinlerini itfa etmek için ödenen ücretlerin bir kısmını kazanmak için herhangi bir kilitlenme süresi olmaksızın bunları stake edebilir.

Çoğu DeFi tokenının aksine, LQTY bir yardımcı program tokenıdır. Tipik olarak, bu tür tokenlar hem yönetişim hem de hizmet rolünü üstlenir. Bununla birlikte, yönetişim tokenları protokol üzerinde oy hakkı verdiğinden ve balinalar bunların çoğuna sahip olabileceğinden, Liquity ekibi bir yönetişim işlevi eklememeyi tercih etmiştir.

LQTY Coin Yorum

DeFi protokolleri son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Buna ek olarak kripto para piyasasında yaşanan son yükselişle ile birlikte de ilginin arttığı ifade edilebilir. Bir DeFi protokolü olarak nitelendirilen Liquity de yatırımcının ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

CoinMarketCap verilerine göre LQTY Coin, 178. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 2,3 dolardan işlem gören LQTY Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 27,910,670 USD olduğu görülüyor.

LQTY Coin Nasıl Alınır?

LQTY Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

LQTY Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından LQTY Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT)LQTY işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.