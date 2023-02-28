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Popüler Altcoin’deki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor: Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Son dönemlerde Solana ağında meydana gelen sorunlar nedeniyle düşüş yönlü bir ivme yakalayan SOL, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.
15:00
28 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında son dönemlerde artan ağ sorunları nedeniyle haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı. SOL, son 1 haftada %10’u aşan bir değer kaybı kaydetti.

Piyasadaki Düşüş Devam Edecek mi?

ABD’den gelen son makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafındaki risk iştahının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dünkü yükselişin hemen ardından yeniden düşüşe geçti ve kaydettiği son değer kayıplarının ardından 23.300 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüşler ile birlikte 1.625 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise son 1 haftada 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Solana (SOL), meydana gelen ağ sorunları nedeniyle de son haftalarda en düşük oranlı fiyat performansı sergileyen kripto varlıklar arasında yer aldı.

Solana’da (SOL) Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, son dönemlerde meydana gelen ağ sorunları ve kripto para piyasasındaki düşüşün etkisiyle güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %12 değer kaybeden SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %3’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve 22,25 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ek olarak Solana’nın (SOL) piyasa değerinde de %2,7’lik bir düşüş kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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