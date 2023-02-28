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Şubat ayı kripto paralar için zor başladı ve zor bitiyor. Ara yükseliş döneminde de BTC yerel zirvesini işaretledi. Kral kripto para birimi yoğun makro ekonomik gündem, savaş, düzenleyici baskılar, FUD ve daha fazla FUD ile mücadele etmek zorunda kaldığı bir ay yaşadı. Yatırımcılar altcoinlerde genel olarak devasa kazançlar görmedi ancak pozitif ayrışanlar iyi fırsatlar sundu. Bazı analistler Şubat ayında bu fırsatları ne biçimde gördü ve uyardı. Peki Mart ayı?

Dediği Çıkan Kripto Analisti

Kripto para piyasasını tahmin etmek, yüksek volatilitesi, diğer yerleşik varlıklarla korelasyon eksikliği ve onu etkileyebilecek birçok dış faktör nedeniyle herkesin bildiği gibi zordur. Bazı analistler bu ay Bitcoin, Ethereum ve Aptos için doğru tahminler yayınlayarak bunu mükemmel bir şekilde yapmayı başardı. Üç analist, Bitcoin fiyatının Şubat ayında yerel bir zirveye ulaşacağını başarıyla tahmin etti. Bunlardan ikisi, TheTradingHubb ve AltreetBet, sonuca varmak için Elliott Dalga teorisini kullanırken, IncomeSharks sadece seviyeleri ve sapmaları kullandı.

Bitcoin fiyatı şu anda önemli direnç ve destek arasında bir yakınsama noktasında işlem görüyor. Destek hattı güçlü kalırken dün test edilen direnç gelen haberlerin ardından kaybedildi. Coinbase borsasının Binance’dan aldığı intikam ve Forbes tarafından yayınlanan makale yatırımcıları tedirgin etti. Önümüzde büyük bir kırılma dönemi olacak ve Bitcoin iki hedeften birine koşacak. Mart ayında BTC 28.000 dolar veya 21.540 doları görecek. FTX benzere büyük bir kaos olmadığı sürece 21.540 dolar altı kapanışlar mantıklı görünmüyor, tam da bu yüzden Bitcoin yükselen enflasyon ve diğer olumsuzluklara rağmen destek seviyelerini büyük ölçüde koruyor.

Bitcoin geçtiğimiz yıl peşi sıra yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tarihte az rastlanır aşırı satış dönemlerinden birini yaşadı.

Ethereum ve Aptos

Ethereum fiyat hareketini doğru tahmin eden analist Pentosh1 oldu. Fiyatın 1.600 dolara doğru düşmeden önce 1.750 doların üzerine çıkacağını belirtti. ETH fiyatında da tam olarak böyle oldu ve sapma 25 Şubat’ta 1.557 dolara kadar geriledi. Ancak, ETH fiyatı daha sonra toparlandı ve şimdi 1.690 dolarlık direnç alanının üzerine çıkmaya çalışıyor. Eğer başarılı olursa, bu 2.000 dolara doğru önümüzdeki ay yolculuğuna devam edebilir. Ancak, bu bölgeden gelen bir ret 1.490 dolara düşmesine neden olabilir.

Son olarak, LomahCrypto Aptos fiyat düşüşünü tahmin etmede başarılı oldu. En yüksek seviyesi olan 20 dolara yakın bir seviyede, sabırla 13 dolara hatta 9 dolara kadar bir geri çekilme beklediğini söyledi. APT fiyatı Şubat ayının tamamında düşüş gösterdi ve bu süreçte azalan bir direnç çizgisini takip etti. 16 Şubat’ta hem hat hem de 16,50 dolarlık direnç alanı reddedilmeye neden oldu ve devam eden aşağı yönlü hareketi katalize etti. Fiyat hala bu direnç çizgisinin altında işlem görüyor ve 13,75 dolarlık direnç alanından aşağı kırıldı.