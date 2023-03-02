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Sıfır işlem ücreti ve NFT ticareti yaparak ulaşılabilen Blur (BLUR) token'ı ile yeni NFT pazar yeri Blur.io kripto para piyasasına güçlü bir giriş yapmış olsa da son günlerde birçok çarpıcı iddia ile gündemde.
11:01
2 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

OpenSea, 2021’deki NFT patlamasından bu yana hem içerik üreticileri hem de yatırımcılar için lider NFT pazar yeri haline geldi. Ancak, şirketin tekeline piyasaya yeni giren NFT pazar yeri Blur.io’nun ciddi ciddi meydan okuduğu görülüyor. Sıfır işlem ücreti ve NFT ticareti yaparak ulaşılabilen Blur (BLUR) token’ı ile yeni NFT pazar yeri kripto para piyasasına güçlü bir giriş yamış olsa da son günlerde birçok çarpıcı iddia ile gündemde.

Blur.io’da “Kendi Kendine İşlem Yapılıyor” İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü

Blur.io‘un NFT piyasasına yönelik yeni yaklaşımı, BLUR token’ın lansmanını takip eden sadece bir hafta içinde 460 milyon doların üzerinde değere karşılık gelen NFT satışıyla sonuçlandı ve işlem hacmi bakımından en büyük NFT pazar yeri olan OpenSea‘yi geçti. NFT endüstrisinin uzun süredir devam eden kötü piyasa koşulları nedeniyle yaşadığı durgunluğa rağmen kripto para topluluğunun Blur.io’a yüksek ilgi gösterdiği görüldü.

Bununla birlikte, son günlerde NFT pazar yeri çeşitli suçlamaların hedefi olmuş durumda. Blur.io’ya dönük son suçlama ise washing trade yani kendi kendine işlem yapılıyor oldu. Bilmeyenler için washing trade, esasen bir kuruluşun veya şirketin fiyatları yapay olarak şişirmek için kendi kendine işlem yapmasıdır. Bu yöntem ile devasa bir sahte likidite yaratılır ve yatırımcıların ilgisi çekilmeye çalışılır.

Önde gelen NFT veri platformu CryptoSlam, Blur.io’da 577 milyon dolar değerinde kendi kendine işlem yapılarak üretilmiş hacim olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Hatta Blur.io’daki NFT alım satım aktivitesinin yüzde 80’inin inorganik olduğunu ve en yüksek teklif veren yatırımcıların yalnızca yüzde 1’inin işlem yaptığını iddia etti. CryptoSlam, tüm bunların NFT yatırımcılarını korumak ve sektörün platformda rapor edilen verilere güven duymasını sağlamak için yapıldığını belirtti. Tüm bu iddialarla birlikte NFT savunucularının Blur.io’daki etik olmayan işlem aktivitesini kınadıkları ve hatta yüzde 80 oranında kendi kendine işlem yapan bir ticaret platformunun gelecekte var olamayacağını iddia etmeye başladıkları görüldü.

BLUR Token’ın Fiyat Hareketi

NFT koleksiyonlarının yaratıcıları şu an için Blur’daki telif haklarından diğer platformlara kıyasla daha fazla para kazanıyor. Ayrıca, bu yılın Nisan ayının sonunda Blur.io’nun 2’nci tur AirDrop kampanyasını başlatmayı planlıyor olması NFT pazar yerinin daha fazla dikkat çekmesini sağlaması bekleniyor.

Tüm bunlarla birlikte BLUR token, son birkaç ay içinde büyük patlama yaptı. Ancak öne sürülen olumsuz iddialar altcoin‘in yukarı yöndeki hareketlerini sınırlandırmış, hatta bir dereceye kadar fiyatın düşmesine neden olmuş durumda. Şu anda BLUR’un fiyatı 0,86 dolardan işlem görüyor ve bu son yedi günde yüzde 12,54’lük bir düşüşe karşılık son otuz günde yüzde 82,72’lik bir düşüşü temsil ediyor.

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