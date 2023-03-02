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Nikkei Asia, 2021’in Aralık ayında Singapur pazarından çekilen Binance‘ın ülkede faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulunmaya hazırlandığını bildirdi. Habere göre dev kripto para borsasının saklama kolu ülke içinde kripto para saklama hizmeti sunmak için lisans başvurusunda bulunacak.

Başrolde Binance’ın Saklama Kolu Ceffu Var

Nikkei Asia’nın haberinine hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Şubat ayının başında Ceffu olarak yeniden markaladığı saklama kolu üzerinden ülke içinde kripto para saklama hizmeti sunmak için Singapur Para Otoritesi‘ne (MAS) Sermaye Piyasası Hizmet lisansı başvurusunda bulunmayı planlıyor.

Binance, Ceffu adının sigorta poliçesi olan SAFU’ya (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) referans olduğunu söylüyor. Bir saklama kuruluşu olarak Ceffu, bireysel yatırımcılara değil, yalnızca kurumsal ve yüksek servet sahibi yatırımcılara hizmet sunuyor.

Hong Kong merkezli saklama kuruluşu Hex Trust, 2021’in Eylül ayında Singapur’da benzer bir lisans almıştı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ise ABD merkezli Coinbase, MAS’tan bir Dijital Ödeme Token lisansı almayı başarmıştı.

Binance, yaptığı Dijital Ödeme Token lisansı başvurusunu da iptal ederek 2021’in Aralık ayında Singapur pazarından çekildiğini duyurmuştu. O dönem Binance, Singapur pazarından çekilmesinin gerekçesi olarak zaten ülkede içinde düzenlenmiş bir borsaya yatırım yapmış olmasını ve ikinci bir lisans başvurusu yapmanın gereksiz olduğunu göstermişti.

Binance Üzerindeki Düzenleyici Baskısı

Binance, bir süredir çeşitli ülkelerdeki düzenleyicilerin açtığı soruşturmalarla karşı karşıya. Özellikle ABD’li düzenleyicilerin kripto para borsası üzerindeki baskılarını arttırdığı görülüyor. Son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ve New Yorklu düzenleyici New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı‘nın (NYDFS) Binance’ın ABD kolu Binance.US’nin iflas eden kripto para kredi şirketi Voyager’ın varlıklarını satın almak için yaptığı 1.02 milyar dolarlık anlaşmaya itiraz etmişti.