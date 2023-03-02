Yayımlanan yeni bir rapor, e-ticaret platformlarındaki ödeme seçenekleri arasına kripto paraların dahil olmasıyla e-ticarette en çok tercih edilen kripto paralar listesinde bu altcoin'in oldukça üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.

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Yayımlanan yeni bir rapor, e-ticaret platformlarındaki ödeme seçenekleri arasına kripto paraların dahil olmasıyla e-ticarette en çok tercih edilen kripto paralar listesinde Litecoin‘in (LTC) oldukça üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Ödeme İşleyicisi CoinGate’in Kripto Para Raporu

Kripto para ödeme işleyicisi CoinGate, 1 Mart’ta yayımladığı raporda 2022’de Litecoin’in e-ticarette bir ödeme seçeneği olarak en çok kullanılan dördüncü kripto para olduğunu gösteriyor. Rapor, Litecoin’in e-ticarette 88 bin 295 LTC veya CoinGate aracılığıyla işlenen toplam kripto paralar ödemelerinde yüzde 9,5’lik paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. LTC, e-ticarette en çok tercih edilen Bitcoin (BTC), Tether (USDT) ve Ethereum‘un (ETH) hemen ardında, 4’ncü sırada yer alıyor.

Ayrıca, 2022’de83 bin 620 olan Litecoin ile yapılan ödemelerinin sayısı 2021’e kıyasla yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme kaydettiği görülüyor. Rapora göre 2022’nin Ocak ayında 8 bin 971 mal ve hizmet ödemesinde LTC kullanıldı ve bu kullanım rakamı ile aylık bazda en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

Raporda ayrıca, piyasa değerine göre 13’ncü sırada yer alan kripto paranın kullanımının 2022’nin Haziran ayından bu yana arttığı belirtildi. Örneğin, geçen yılın Aralık ayı itibariyle, LTC ile yapılan ödemeler, 6 bin 717 işlemle en düşük performans gösterdiği Haziran’a göre yüzde 11’in üzerinde yükselişle 7 bin 968’e ulaştı.

E-Ticarette LTC Kullanımı Neden Yüksek?

Litecoin’in bir ödeme seçeneği olarak listenin üst sıralarında yer almasına gerekçe olarak ağın hızı ve düşük işlem ücretleri gösteriyor. CoinGate, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bunun birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, Litecoin’deki işlem ücretleri oldukça düşük, bu onu ödemenin boyutu her ne olursa olsun e-ticarette kullanışlı bir para birimi haline getiriyor. Şu anda, ortalama işlem maliyeti işlem başına yalnızca 0,0070 dolar civarında. İkinci olarak ise Bitcoin Blockchain’in 10 dakika olan ortalama blok çıkarma süresine kıyasla Litecoin’de bir blokun çıkarılma süresi sadece 2.5 dakika.” notunu düştü.

Raporda ilginç bir şekilde, belirli siparişler için işlemde yer alan miktara ilişkin bilgiler de yer alıyor. Buna göre CoinGate’te şimdiye kadarki Litecoin‘de yapılan en yüksek ödeme 312 bin 89 LTC ile en düşük ödeme ise 0.0009 LTC ile kaydedildi.