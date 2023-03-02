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IOST (IOST), Web3’ün gelişimini desteklemek için Amazon’un yan kuruluşu Amazon Web Services (AWS) ile stratejik ortaklığını duyurdu. Duyuruda “Ortak bir vizyona ve tamamlayıcı uzmanlığa sahip olan IOST ve AWS, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan güvenli ve ölçeklenebilir bir Blockchain platformu oluşturmaya kararlıdır.” denildi.

IOST İle AWS Arasındaki Stratejik Ortaklığın Detayları

Altcoin projesi IOST, bilgi işlem, depolama ve veri tabanı, makine öğrenimi, yapay zeka, altyapı analizi ve Nesnelerin İnterneti gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunan lider bir bulut bilişim platformu AWS ile stratejik ortaklığını duyurdu.

Dünyanın en yaygın kullanılan bulut platformlarından biri olan AWS, küresel veri merkezleri için 200’den fazla hizmet sunarak yeni kurulan şirketler, büyük işletmeler ve devlet kurumları için çeşitli, adil ve kapsayıcı bir ekosistem haline gelmiş olması IOST’un kurduğu ortaklığın önemini gösteriyor.

IOST, AWS ile işbirliği yaparak AWS Web 3.0 çözümlerini kendi ekosistemine entegre etmeyi ve DeFi, NFT, GameFi, Web3 ve metaverse alanlarındaki hizmetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. AWS’nin küresel erişiminden, güçlü ağ bilgi işlem gücünden, AI/ML araçlarından ve merkeziyetsiz BT mimarisinden faydalanacak olan IOST, güvenli ve dağıtık bir dijital ekonomik sistem oluşturmak için dünya çapında daha fazla geliştirici ekibini bünyesine katacak.

Ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan IOST, “Bu ortaklık, Web 3.0’ın tam potansiyelini gerçekleştirmek için birlikte çalıştığımız önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. AWS altyapısı ve uzmanlığının desteğiyle, IOST ekosistemini genişletme ve güçlendirme yeteneğimize güveniyoruz.” dedi.

Ortaklık duyurusunun ardından IOST ile aynı adı taşıyan ağın yerel varlığının fiyatı zıpladı ve kısa süre içinde yüzde 8’in üzerinde yükselerek 0,0126 dolara kadar çıktı.

IOST Nedir?

Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretlerini ve yavaş işlem sürelerini çözmek için ortaya çıkan IOST, 2019’daki ana ağ lansmanından bu yana büyük ilgi görüyor. Sequoia, Matrix ve ZhenFund gibi önemli finans ve VC şirketleri tarafından desteklenen IOST, ölçeklenebilirlik konusunu herkes için ele almak üzere inşa edilmiş, öncü, merkeziyetsiz, yüksek verimli, gas tasarruflu İnanılırlık Kanıtı konsensüs mekanizması destekli bir akıllı sözleşme platformudur.