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Bitcoin Yatırımcıları Merakta Bıraktı! BTC Neden Düşüyor? BTC Yükselir mi?

Yatırımcılar BTC neden düşüyor, BTC yükselir mi gibi sorular yönelterek meraklarını gidermeye çalışıyor. Peki Bitcoin için sırada ne var, neden düşüyor, yükselir mi? Gelin daha yakından bakalım.
14:30
2 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve irili ufaklı birçok altcoin küresel piyasalardaki durgunluğun ortasında ağırlıklı olarak aşağı yönde hareket etmeye devam ediyorlar. Bu da yatırımcıların BTC neden düşüyor, BTC yükselir mi gibi sorular yönelterek meraklarını gidermeye itmiş durumda. Peki Bitcoin için sırada ne var, neden düşüyor, yükselir mi? Gelin daha yakından bakalım.

BTC Neden Düşüyor, Yükselir mi?

2023’e güçlü bir başlangıç yapan Bitcoin, 25 bin doların üzerine çıkmayı denediği ve başarılı olamadığı 21 Şubat’tan bu yana aşağı yönde hareket ediyor. Piyasa uzmanları ve analistleri Bitcoin’deki düşüşün nedenini olarak başta ABD olmak üzere dünya genelinde birçok dev ekonominin enflasyonu henüz baskı altına alamadığına dönük ortaya çıkaran verilere işaret ediyor.

Şubat ayında Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ABD’de enflasyonun yeniden ısınmaya başladığı ve yönünü yukarı çevirdiği anlaşıldı. Bu, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) sıkı para politikasını öngörülenden daha uzun süre devam ettireceği, faiz artırımlarını öngörülenden çok daha sonra durduracağı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hatta bir sonraki FOMC toplantısından 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkacağı ve Fed’in faiz oranlarında tavanı yüzde 6’ya yükselteceği yönünde yorumlar yapılmaya başlanmış durumda.

Gözler Şubat Ayı Enflasyon Verilerinde

Piyasa analistleri, mevcut şartlarda kripto para piyasasında büyük bir değişim yaşanmasının olası olmadığına, küresel piyasaların ve kripto para piyasasının 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladığına işaret ediyor. Bu bakımdan 14 Mart’ta TSİ 15.30’da açıklanacak olan ABD’de Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri Fed’in bir sonraki faiz kararını açıklayacağı FOMC toplantısından çıkacak karar üzerinde etkili olacak. Ayrıca 22 Şubat’ta TSİ 21.00’da açıklanacak olan faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Bu gelişmeler ışığında Bitcoin’in yönünün netleşmesi ve hareketini yapması beklenebilir olsa da yüksek enflasyonun BTC fiyatını uzun bir süre baskı altında tutacağı hemen hemen kesin gibi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,64 düşüşle 23 bin 385 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 günde yüzde 2,71 oranında düştüğünü gösteriyor.

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