Her güne yeni bir heyecan ve stres katsayısı artan kripto para yatırımcıları. Yine açıklanan bir verinin ardından piyasa dalgalanıyor.

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Kripto para yatırımcıları Ocak ve Şubat aylarında yoğun alımların getirdiği Bitcoin yükselişiyle rahat nefes almıştı. Fakat son 20-25 gündür gelen veriler hep kripto paraların aleyhine sonuçlar doğuruyor. 2022’nin kaosu bitti derken şimdi başka birkaç problemimiz daha var. Peki kripto paralar neden düştü?

Kripto Paralar ve Bitcoin Geleceği

2022 yılında iflas eden şirketler kripto paraları baskılarken bu yıl da düzenleyicilerin kripto şirketlerine yaptığı saldırılar piyasalarda düşüşe neden oluyor. Tek sorun bu da değil. ABD ve AB cephesindeki veriler de risk piyasalarında satışa neden oldu. AB’nin ekonomik verilerinin büyümeye işaret etmesi ve enflasyonun düşmesi gerekiyor ki dolar zayıflasın. ABD için de ekonominin zayıflamasına ve eş zamanlı enflasyonun düşmesine ihtiyaç var.

Bitcoin haftalardır sıkışıp kaldığı geniş aralıkta işlem görmeye devam etmeye mahkum mu? Çok sayıda uzmana göre evet. ConsenSys’te kriptoekonomi direktörü olan Lex Sokolin, bunun nedeninin genel olarak dünyada ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde süregelen yüksek enflasyondan başka bir şey olmadığına inanıyor.

“Piyasa rejiminde dramatik bir değişim görmüyorum. Hâlâ inatçı bir enflasyonumuz var ve merkez bankaları enflasyon daha da düşene kadar faizleri artırmaya kararlı. Bu da teknoloji hisselerinin ve kripto varlıklarının bastırılmış katlarda işlem görmeye devam edeceği ve konut piyasasının tehlikede olduğu anlamına geliyor.”

Kripto Paralar Neden Düştü?

Avrupa’da Şubat ayı enflasyon verileri olumlu değildi. Atlantik’in diğer yakasında da gidişat çok daha iyi olacağa benzemiyor. ABD’de açıklanan son ISM imalat sanayi verisi Şubat ayında sektördeki daralmanın yavaşladığını gösterdi, ancak bir önceki aya göre kaydedilen iyileşme beklenenden daha az oldu.

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeşkaya şunları söyledi;

“Yavaşlayan bir ekonomik büyüme Federal Rezerv (Fed) için kötü bir haber değil, ancak artan fiyat baskısı kötü bir haber. ISM raporu dün bunu ortaya koydu”.

Bu yetmezmiş gibi, Fed bankacıları Şubat ayı başındaki gevşemenin ardından faiz artırımlarının 50 baz puana geri dönebileceğini açıkça belirtmeye devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı ve FOMC’nin en şahin üyelerinden biri olan Neel Kashkari, 22 Mart toplantısı öncesinde hem 25 hem de 50 baz puana “açık” olduğunu kabul etti.

Bugün gelen AB enflasyonu Bitcoin ve kripto paralarda düşüşe yol açtı. Daha kötüsü Cuma günü gelecek ABD Tarım Dışı İstihdam verisi eğer beklenti üstü olursa piyasalarda daha büyük satışlar görebiliriz. 14 Mart tarihinde açıklanacak ABD Şubat enflasyonu da kısa vadede yönü belirleyecek olan en önemli gelişmelerin başında geliyor. Dün Çin PMI verilerinin pozitif gelmesiyle yükselen Bitcoin bugün AB enflasyon rakamıyla düşüyor. Peki bundan sonraki aşama ne? Önümüzdeki ABD seçimleri dahil her önemli olayda risk piyasalarındaki yatırımcılar tedirgin olmaya devam mı edecek? Anlaşılan öyle olacak. Çünkü kripto paralar artık birkaç heyecanlı genç tarafından yatırım yapılan bir alan değil. Küresel benimseme arttıkça olması gereken şeyi yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz.