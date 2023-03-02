Kripto paralar için yine yoğun bir hafta ve kritik bir ayın ortasındayız.

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Bitcoin Bitcoin fiyatı 23.400 dolar altında ve altcoinlerdeki kayıplar artmaya devam ediyor. Birçok altcoin destek bölgelerini kaybetti. Şubat Bitcoin yükselişi sırasında zayıf kalan birçok altcoin BTC düştüğü için daha da ciddi kayıplar yaşıyor. Altcoinlerin bir kısmı Bitcoin’in 21.500 dolar seviyelerindeyken olduğu bölgelerin de altına indi.

Bitcoin ve Altcoinler

Silvergate Capital‘in hisse senedi fiyatı, şirketin yıllık raporunu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunmayı geciktirmesinin ardından düştü. Kripto dostu şirket düzenleyicilerin yoğun baskının ardından kripto risklerini azaltmaya başladı ancak FTX ve diğer iflaslardan büyük ölçüde etkilenmiş olacak ki rapor gecikiyor. Eğer gerçekten iflaslardan etkilendiyse bu durum ABD’li düzenleyicilerin bankalara regülasyonlar olgunlaşana kadar kripto paralardan uzak durmayı emretmesi anlamına gelir. Bunu zaten tavsiye olarak FTX çöküşünden bu yana duyuruyorlardı. Diğer tarafta AB enflasyon verisinin beklenti üstü gelmesi de piyasadaki düşüşü tetikledi.

Kripto paraların kümülatif değeri 1 Mart’ta 1,04 trilyon dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi. Bu, uzun bir üst fitil oluşturdu. Bu alan, Eylül 2022’den bu yana direnç olarak hareket ettiği için önemlidir. Bölgeden bir kopuş 1,16 trilyon dolara yükselişe yol açabilir. Ancak, bir ret 955 milyon dolara doğru bir düşüşe yol açabilir. Kümülatif değerin 955 milyon dolara düşmesi altcoinlerin her birinde ortalama %10 kayıp yaşanmasına neden olur.

Kripto Paraların Geleceği

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yükselen bir destek hattı boyunca hareket etti. Fiyat 16 Şubat’ta 25.250 dolara ulaşırken dört gün sonra 24.000 dolarlık destek hattını kaybetti ve 27 Şubat tarihinde bu bölge direnç olarak doğrulandı. Dün Çin PMI verilerinin desteğiyle Bitcoin direnci test etse de devamını getiremedi ve bugün yazı hazırlandığı sırada 23.300 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer düşüş devam ederse 21.540 dolara kadar Bitcoin’in gevşediğini görebiliriz. Diğer taraftan direnç olan 24.000 dolar üzerinde yeniden kapanışlar 27.000 dolar hedefini gündeme getirecektir.

16:30’da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bunun net biçimde beklenti üstü gelmesi gerekiyor. Aksi taktirde ilerleyen saatlerde Bitcoin için olumsuz senaryoya bir adım daha yaklaşabiliriz.