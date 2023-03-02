Bitcoin fiyatı 23.000 dolar seviyelerinde gezinirken altcoin'lerde de gözle görülür düşüşler yaşanmaya başladı. Bu 4 altcoin ise dikkat çekti.

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Önemli coin’lerin çoğunda düşüş görüldüğü için piyasa bugün kırmızı renkte işlem görüyor. Yazım itibariyle, Bitcoin fiyatı son 24 saatte %1,04 düştü. Ethereum fiyatı %0,33 oranında azaldı. Cardano için kripto fiyatları bugün %1,42 oranında düştü. XRP Fiyatı bugün %0,36 oranında düştü. Solana fiyatı %2,53 oranında düştü. Polygon fiyatı %2,20 oranında düştü. Polkadot fiyatı %2,29 oranında düştü.

Meme kripto paraları son 24 saat içinde bir düşüş yaşadı. Dogecoin fiyatı %1,51 oranında düşerken, Shiba Inu fiyatı %2,40 oranında düştü. Küresel kripto piyasa değeri geçtiğimiz gün %0,02’lik bir artışla 1,07 trilyon dolara ulaştı. Son 24 saatteki toplam kripto piyasası hacmi %5,40 artarak şu anda 47,61 milyar dolar seviyesinde.

Bugünün En Dikkat Çeken 4 Kripto Parası

Son 24 saat içinde Cardano fiyatında %1,42’lik bir düşüş yaşanırken, kripto için piyasa değeri 12,37 milyar dolar seviyesinde. İşlem hacminde ise %19,63’lük bir düşüş yaşandı. ADA token’ın fiyatı 0,3549 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Polygon fiyatı son 24 saatte %2,61’lik büyük bir düşüş yaşadı ve MATIC token şu anda 1,22 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu kripto için piyasa değeri şu anda 10,62 milyar dolar. Kripto paranın işlem hacmi son bir günde %22,48 oranında düşmüştü. Polygon bir Ethereum katman 2 ölçeklenebilirlik platformu olarak hizmet veriyor ve geçtiğimiz ay Ethereum ile birlikte yükselişe geçmişti, ancak bugün Bitcoin fiyatıyla paralel olarak büyük bir düşüş yaşamakta.

Son 24 saatte %2,29’luk bir düşüşle Polkadot fiyatı yükseliyor ve her bir DOT token 6,39 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri yaklaşık olarak 7,42 milyar dolar seviyesinde. İşlem hacmi bir önceki güne kıyasla %12,81 oranında düşüş yaşandı.

En büyük meme kripto parası olan Dogecoin son 24 saat içinde %1,51 oranında düştü. Her bir DOGE token’ı şu anda 0,0805 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 10,72 milyar dolara geriledi ve işlem hacmi %24,06 oranında düştü.

Bitcoin Son Durum

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda gelen haberlerin ardından fiyat defalarca kez 25.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hiç bir şekilde bu seviyenin üzerinde kalamayan Bitcoin yaşananların ardından 23.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

Geldiğimiz günde ise 23.345 dolar seviyesine geldi. Hafta içerisinde açıklanacak olan veriler ve dünya genelinde yaşanılabilecek gelişmeler Bitcoin fiyatını etkileyebilir ve bu da genel kripto piyasasında yansımalarını gösterebilir. Yatırımcılar bu konuda her zaman dikkatli olmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.