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The Sandbox (SAND) Yatırımcıları Dikkat: Şirketten Resmi Duyuru Geldi!

The Sandbox, blog gönderisi ile yaptığı resmi duyuruda kullanıcılarına söz konusu güvenlik sorunlarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı ve gerekli tedbirleri sıraladı.
17:20
2 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni blog gönderisi ile yatırımcıları adına bir güvenlik uyarısı paylaşan The Sandbox, bir şirket çalışanının bilgisayarına sızıldığını ve ele geçirilen veriler doğrultusunda kullanıcılara çeşitli e-mail’ler yollandığını duyurdu. The Sandbox, kullanıcıların gönderilen mail’lerdeki bağlantılara tıklamamaları gerektiğini ifade ederek kullanıcıları uyardı.

The Sandbox’dan Kullanıcılara Duyuru

2021 yılında başlayan Metaverse furyası, dönemin en popüler Metaverse projelerinden biri olan The Sandbox’ın (SAND) da büyük  bir ivme kazanmasına neden oldu. Yıllar içerisinde çok sayıda kurumsal şirket, Metaverse alanında çeşitli yatırım yaptı ve önemli ortaklıklar kurdu. The Sandbox da bu süreçte önemli ortaklıklara imza attı ve The Sandbox’ın yerel kripto para birimi SAND, geçmişte büyük ölçekli değer artışları da kaydetti. The Sandbox ve SAND hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar, bu video aracılığı ile The Sandbox ve Metaverse ekosistemi hakkında önemli bilgilere ulaşabilir.

2021 yılından bu yana büyük bir popülariteye ulaşan The Sandbox (SAND), paylaştığı blog gönderisi ile resmi bir uyarı yaptı ve kullanıcılara yaşanan güvenlik sorununa ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Herhangi Bir Maddi Kayıp Bildirilmedi

Blog gönderisi ile yapılan duyuruda, kimliği bilinmeyen üçüncü kişi veya kişiler tarafından bir şirketin çalışanının bilgisayarına sızıldığını bildirdi. Yapılan duyuruya göre elde edilen veriler ile birlikte kullanıcıların e-posta adresleri üzerinden çeşitli dolandırıcılık girişimleri oldu. Ancak henüz herhangi bir maddi kayıp bildirilmedi. Sandbox, kullanıcıları ihlalin ardından potansiyel kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mail adreslerine gelen hiçbir bağlantıya tıklamamaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca kullanıcıların parolalarını güçlendirmeleri, iki faktörlü kimlik doğrulaması uygulamalarını aktif etmeleri de önerildi.

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