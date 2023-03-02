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Popüler Altcoin, Düşüş Eğilimine Meydan Okudu: Yükseliş Devam Edecek mi?

Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine meydan okuyan altcoin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %15'i aşan bir değer artışı kaydetti.
17:45
2 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Maker DAO’nun yerel kripto para birimi MKR, kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %15’i aşan bir değer artışı kaydederek 950 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ayrıca MKR’nin piyasa değeri de yaşanan artışın ardından 1 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.

Maker (MKR), Yükseliş Yönlü Bir İvme Yakaladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda 25.000 dolar direncini birden fazla kez test etmesine karşın bu kritik direnci henüz aşamadı ve ardından kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 23.400 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1640 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de bu süreçte 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ancak Maker DAO’nun yerel kripto para birimi MKR, son haftalardaki düşüşe karşın kripto para piyasasında pozitif ayrıştı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

MKR’nin Piyasa Değeri, 1 Milyar Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan MKR, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %16’lık bir değer artışı kaydetti ve bu süreçte 950 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Söz konusu yükselişin de etkisiyle MKR’nin işlem hacimlerinde ve toplam piyasa değerinde önemli artışlar kaydedildi. MKR’nin piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Gün içerisinde düşük oranlı değer kayıpları kaydeden MKR, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise 885 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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