Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar dünya genelinde siyasetçilerin çoğu tarafından sevilmiyor ve ABD özelinde durum çok da farklı değil. Özellikle kriptonun Amerika’daki parlak çocuğu SBF’nin dolandırıcı olduğunun ortaya çıkmasından bu yana ülkedeki kripto para şirketlerinin işi gittikçe zorlaşıyor. Binance borsası ana hedef haline geldi ve dört bir yandan harekete geçiyorlar.

Binance Borsası Suçlanıyor

Wall Street Journal’a göre, üç ABD Senatöründen oluşan iki partili bir grup, Binance borsasına bir mektup yazarak kara para aklama kontrolleri hakkında ayrıntılar istedi ve kripto borsasını “yasadışı finansal faaliyetlerin yuvası” olmakla suçladı. Binance İcra Kurulu Başkanı CZ’ye gönderilen mektupta şirketin bilançoları, iç prosedürleri ve diğer her türlü bilgi talep ediliyor. Binance CEO’su Binance Global’i denetleyen bir şirket olmadığı için uzun süredir top atışına tutuluyor. Nitekim FTX borsasının çöküşüyle kripto şirketlerinin daha sıcak denetimlere tabi tutulması gerektiği gerçeği ortaya çıktı. Ancak Binance yasal yaptırımlardan kaçınmak için merkezini bile gizli tutuyor.

Mektubu kripto para düşmanlığıyla tanınan üç senatör gönderdi;

Elizabeth Warren

Chris Van Hollen

Roger Marshall

Binance ve ABD

Mektupta Binance ve ilgili kuruluşların “düzenleyicilerden kasıtlı olarak kaçtığı, varlıkları suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara taşıdığı ve temel mali bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediği” belirtildi. Borsanın geçmişteki davranışları için önemli para cezalarına hazırlandığı bildiriliyor. Binance yaklaşan kasırganın farkında ve bunun öncü sinyalleri de herkes tarafından görülüyor. Son Paxos hamlesiyle ABD’li düzenleyicileri Binance Global ile ABD’li şirketlerin arasını açmaya niyetli olduğunu gösterdi.

Tüm bunlara ek olarak Binance son yaşanan FTX fiyaskosundan dolayı tedirgin olan yatırımcılar için rezerv kanıtı sistemini geliştiriyor. Birçok altcoinde kullanıcılar sistem üzerinden varlıklarının yerinde olup olmadığını teyit edebiliyor. Ancak ilk bölümdeki ana şirketin denetlenmiyor oluşundan dolayı oluşan endişeyi bu hamleler azaltmıyor.

Binance küresel ölçekte hızla büyüdü ve bu büyümesini tüm ülke pazarlarına düzenleyicileri pek de umursamadan giriyor oluşuna borçlu. Peki FTX tam tersini yaptı da ne oldu? Binance, FTX gibi olabilir mi? Bunları bugünden kestirmek zor ancak iki şey kesin gibi görünüyor.