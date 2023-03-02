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Ocak ve Şubat ayında ciddi yükselişler yaşayan Bitcoin önceki iki ayın başında olduğu gibi Mart ayının ilk haftasında da düşüyor. Kripto para yatırımcıları önceki rallilere benzer bir hareketin başlamasını umuyor ancak 3 nedenden dolayı BTC fiyatı sınırlanıyor. Peki kripto para yatırımcıları yükseliş için nelere odaklanmalı?

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

Bitcoin 2023’ün başından bu yana %42 artış gösterdi, ancak kısa vadede görünüm artık ayıların lehine görünüyor. Son veriler bize yatırımcılardaki risk iştahı devam etse de ana akımdaki çekimserliğin fiyatı baskılayan en önemli nedenlerden biri olduğunu söylüyor. Bitcoin direnci aşmakta zorlanıyor ve 23.400 dolarlık destek bölgesi her fırsatta ihlal ediliyor. Mevcut fiyat hareketleri bize devam eden konsolidasyon sürecinin yakından bitebileceğini söylüyor. Peki yükseliş mi gelecek? Şimdilik bu ihtimal zayıf, ayıların lehine daha önemli gelişmeler var.

Kripto piyasası duyarlılığı, Bitcoin ve altcoinlerin yükselişe geçmesiyle yılın başında beklenmedik de olsa ciddi bir artış gösterdi. 2022 yılı sonundaki hava Ocak ortasında tamamen değişmişti. Kripto duyarlılığı herkesin bildiği gibi kararsızdır ve mütevazı bir trend değişikliği bile, yatırımcılar hem yükseliş hem de düşüş açısından mantıksız hale geldikçe genel iklimi altüst edebilir. Korku ve açgözlülük endeksine göre bu süreç bu yıl da tekrarlanıyor olabilir. Kripto para birimi için normalleştirilmiş bir duyarlılık puanı sağlamak üzere bir faktör sepeti kullanan klasik duyarlılık göstergeleri, kısa süre önce Bitcoin’in Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

2022 yılında aşırı korku seviyelerine inen endeks nadir görülen 5 seviyesine kadar inmişti. Şu anda Endeks 51/100 olarak ölçülmekte ve “nötr” olarak nitelendirilmektedir. Yatırımcılar iyi günlerin devam edeceğine dair bahse girmeye çok hevesliyse, kripto alanının dışında koşullar çok farklı görünüyor.

Bitcoin Boğası Neden Başlamadı?

Google Trends’in en son verilerine göre, hızlı yükselişinden sonra bile şu anda Bitcoin hakkında bilgi edinmek isteyen neredeyse hiç kimse yok. Geçtiğimiz beş yılla kıyaslandığında, “Bitcoin” terimine olan ilgi 2020 ortalarından bu yana kaydedilen en düşük seviyelere yakın. Fiyat daha iyi seviyede olabilir ancak dışarıdaki yatırımcıları buraya çekebilecek bir FOMO’nun henüz oluşmadığını Google arama hacimlerinde net biçimde görüyoruz. Yeni yatırımcılar bir yana düşüşten kaçanlar bile henüz oyuna dönmeye istekli değil.

İkinci önemli gerekçe balinalar henüz devasa alımlar yapmaya başlamadı. Bu durum son rallinin ayı piyasası devam ederken bir ara yükseliş dönemi olarak kalabileceği ihtimalini akla getiriyor. Üçüncü büyük gerekçe ise emir defterindeki satış duvarıyla ilgili. Material Indicators bir süredir balinaların likidite alanlarını çok daha güçlü biçimde kontrol etmeye başladığını yazdı.

Material Indicators, likiditenin son hareketlerini gösteren bir grafiğin yanı sıra en son Twitter güncellemelerinden birinde şunları yazdı;

“Bitcoin fiyat 23.100 dolara yaklaşırsa, teklif duvarının bir kısmı veya tamamı hareket ederse şaşırmayın”.

Bu yakında fiyat üzerindeki kontrolün serbest bırakılacağı anlamına geliyor. Bu senaryoda ağır basan ihtimal fiyatın 20.000 dolar bölgesine kadar düşebileceği yönünde. Elbette kripto para piyasaları ön görülemez ve yatırımcıların kendi risk profillerine göre stratejilerini oluşturması gerekir.