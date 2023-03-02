Kripto para piyasasının durumu yatırımcıları "kripto paralar neden düşüyor" sorusunu sormaya itiyor. Peki gerçekten Bitcoin ve altcoin'ler neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.

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Kripto para piyasasının durumu yatırımcıları “kripto paralar neden düşüyor” sorusunu sormaya iterken kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, kripto para piyasasının toplam değerinin gün içinde yüzde 1,94 değer kaybı ile 1.06 trilyon dolara düştüğünü gösteriyor. Toplam piyasa hacminde de büyük bir düşüş söz konusu. Buna göre kripto para piyasasının hacmi son 24 saatte yüzde 13,28 kayıpla 43.56 milyar dolara geriledi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto paralar neden düşüyor sorusunun yanıtını vermek için dev ekonomilerde olup bitene bakmak gerekiyor. ABD’de enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi ABD Merkez Bankası‘ndan (Fed) beklenen faiz artışı sürecinin uzayacağına işaret etmiş durumda. Piyasalar Fed’in Mart, Mayıs ve Haziran aylarında faiz artışına devam etmesini beklerken Mart ayında 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz artışına gidilmesi ihtimali de iyiden iyiye artmaya başladı. Fed yetkililerinden Kashkari, kısa süre önce yaptığı açıklamalarında bu ay içinde gerçekleştirilecek yılın ikinci FOMC toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimaline açık kapı bırakırken, enflasyonun istenen hızda gerileme göstermediğini, bunun nihai faiz tahminini yukarı çekebileceğini belirtti.

1 Mart’ta olumlu gelen Çin verileri ile küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında görülen iyimserlik yerini yeniden faizi fiyatlamasına bırakarak satış baskısı altına girdi. 104 dibine doğru belirgin bir geri çekilme gösteren ABD dolar endeksi (DXY) de bu yazının hazırlandığı sırada 105 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ü aşarak 10 Kasım 2022 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Veriler, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) gün içinde yüzde 2’ye yakın düşüşle 23 bin 270 dolardan işlem gördüğünü gösterirken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yüzde 2,03 düşüşle bin 624 dolardan el değiştirdiğini gösteriyor.

CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran altcoin‘ler listesinde, en çok kazandıranlar listesinde başı gün içinde yüzde 12,10 yükselişle 0,04523 dolardan işlem gören Threshold (T) çekiyor. Onu sırasıyla yüzde 8,54 yükselişle 10 bin 611 dolardan işlem gören yearn.finance (YFI) ve yüzde 4,97 yükselişle 0,02938 dolardan işlem gören XDC Network (XDC) takip ediyor. Öte yandan günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ilk sırada yüzde 13,56 düşüşle Conflux (CFX) çekerken onu sırasıyla yüzde 8,06 ve yüzde 7,82 düşüşle Klaytn (KLAY) ve Frax Share (FXS) takip ediyor.