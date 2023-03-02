Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasasının durumu yatırımcıları "kripto paralar neden düşüyor" sorusunu sormaya itiyor. Peki gerçekten Bitcoin ve altcoin'ler neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.
21:10
2 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının durumu yatırımcıları “kripto paralar neden düşüyor” sorusunu sormaya iterken kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, kripto para piyasasının toplam değerinin gün içinde yüzde 1,94 değer kaybı ile 1.06 trilyon dolara düştüğünü gösteriyor. Toplam piyasa hacminde de büyük bir düşüş söz konusu. Buna göre kripto para piyasasının hacmi son 24 saatte yüzde 13,28 kayıpla 43.56 milyar dolara geriledi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto paralar neden düşüyor sorusunun yanıtını vermek için dev ekonomilerde olup bitene bakmak gerekiyor. ABD’de enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi ABD Merkez Bankası‘ndan (Fed) beklenen faiz artışı sürecinin uzayacağına işaret etmiş durumda. Piyasalar Fed’in Mart, Mayıs ve Haziran aylarında faiz artışına devam etmesini beklerken Mart ayında 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz artışına gidilmesi ihtimali de iyiden iyiye artmaya başladı. Fed yetkililerinden Kashkari, kısa süre önce yaptığı açıklamalarında bu ay içinde gerçekleştirilecek yılın ikinci FOMC toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimaline açık kapı bırakırken, enflasyonun istenen hızda gerileme göstermediğini, bunun nihai faiz tahminini yukarı çekebileceğini belirtti.

1 Mart’ta olumlu gelen Çin verileri ile küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında görülen iyimserlik yerini yeniden faizi fiyatlamasına bırakarak satış baskısı altına girdi. 104 dibine doğru belirgin bir geri çekilme gösteren ABD dolar endeksi (DXY) de bu yazının hazırlandığı sırada 105 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ü aşarak 10 Kasım 2022 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Veriler, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) gün içinde yüzde 2’ye yakın düşüşle 23 bin 270 dolardan işlem gördüğünü gösterirken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yüzde 2,03 düşüşle bin 624 dolardan el değiştirdiğini gösteriyor.

CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran altcoin‘ler listesinde, en çok kazandıranlar listesinde başı gün içinde yüzde 12,10 yükselişle 0,04523 dolardan işlem gören Threshold (T) çekiyor. Onu sırasıyla yüzde 8,54 yükselişle 10 bin 611 dolardan işlem gören yearn.finance (YFI) ve yüzde 4,97 yükselişle 0,02938 dolardan işlem gören XDC Network (XDC) takip ediyor. Öte yandan günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ilk sırada yüzde 13,56 düşüşle Conflux (CFX) çekerken onu sırasıyla yüzde 8,06 ve yüzde 7,82 düşüşle Klaytn (KLAY) ve Frax Share (FXS) takip ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Santiment Raporladı: Balinalar Gözünü Bu İki Altcoine Dikti!
Santiment Raporladı: Balinalar Gözünü Bu İki Altcoine Dikti!
Kahin Makineler Terra Classic (LUNC) İçin 31 Mart Tarihini Gösterdi! İşte Fiyat İçin Beklenen Seviye!
Kahin Makineler Terra Classic (LUNC) İçin 31 Mart Tarihini Gösterdi! İşte Fiyat İçin Beklenen Seviye!
Kripto Kahini Fırsat Dedi! Altcoinler İçin Mart Uyarısı! Yıllardır Şaşmıyor!
Kripto Kahini Fırsat Dedi! Altcoinler İçin Mart Uyarısı! Yıllardır Şaşmıyor!
Sıcak Gelişme: FTX Beklenen Raporu Açıkladı! Ağır Bilançoda Son Durum!
Sıcak Gelişme: FTX Beklenen Raporu Açıkladı! Ağır Bilançoda Son Durum!
Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!
Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!
Fed Açıklamaları Şimdi Geldi! Mart Ayında Faizler Ne Kadar Artacak?
Fed Açıklamaları Şimdi Geldi! Mart Ayında Faizler Ne Kadar Artacak?
Ayılara Kanmayın Dedi! Bitcoin Bu Seviyeyi Gördükten Sonra Altcoinler Uçacak!
Ayılara Kanmayın Dedi! Bitcoin Bu Seviyeyi Gördükten Sonra Altcoinler Uçacak!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023