Binance, yaptığı yenilikler başarılarıyla bilinen bir borsa olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Buna rağmen onlar bile çaresiz kalabilir.

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Binance, en son NFT hizmetlerinde, son zamanlarda kripto para sektörüne giren yapay zekadan (AI) yararlanmış görünüyor. Kısa süre önce yapay zekayı NFT ile entegre eden bir platform başlattığını duyurdu. Bu son gelişmeyle ilgili olarak yerel token’ı BNB’den herhangi bir yanıt geldi mi? İşte tüm detaylar…

CZ, Bicassso’nun Lansmanını Duyurdu

Binance CEO’su Chanpeng Zhao (CZ) 1 Mart’ta Bicassso adlı yepyeni bir platformun tanıtımını yaptı. CZ, bunun yapay zeka (AI) ve Non-Fungible Token (NFT) teknolojisini birleştiren yepyeni bir platform olduğunu iddia ediyor.

Kullanıcılar orijinal bir görsel oluşturmak için yaratıcı bir istem doldurabilir veya programın değiştirmesi için mevcut bir görseli gönderebilirler. Fotoğrafları Binance’in yerel BNB zincirinde NFT olarak yaratmak kullanıcılar için bir seçenek. Sizler de NFT ile ilgili bilgilere aşağıda bulunan videomuzdan ulaşabilirsiniz. Bu yazının kaleme alındığı sırada, 10.000 NFT’lik ilk ücretsiz mint limitine neredeyse ulaşılmıştı.

Binance NFT Piyasası Hala Çok Geride

Binance’in NFT pazarı, şirketin en iyi çabalarına rağmen henüz diğer, daha iyi bilinen NFT pazarları kadar başarılı olamadı. Bu, Binance’in en büyük borsa olmasına ve pazarında Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Doodles gibi önde gelen NFT’lerin listelenmesine rağmen böyle.

DappRadar’ın verileri, OpenSea’nin şu anda açık ara en baskın borsa olduğunu, Blur’un beş numarada yer aldığını ve Binance’in ilk yirmiye bile giremediğini gösteriyor.

Santiment’te toplanan verilere göre, Binance’in NFT işlem hacmi ölçüsü önemli bir faaliyet göstermedi. Hacim, 1 Mart’taki yaklaşık 632.000 dolara kıyasla, yazı yazıldığı sırada yaklaşık 115.000 dolardı. Yine de, grafikte Binance’in NFT cephesinde tipik bir faaliyet seviyesine işaret eden herhangi bir artış görülmedi.

Binance’in yedi günlük aktif adresi de en son olaya bir tepki göstermedi. Yine de istatistikler daha yakından incelendiğinde çok küçük bir iyileşme olduğu görüldü. Yazının yazıldığı sırada yaklaşık 25.000 aktif adres bulunuyordu.

BNB RSI’da Düşmeye Devam Ediyor

BNB’nin günlük dönem grafiğindeki son gelişmeye henüz yanıt vermediği görüldü. Yazının yazıldığı sırada yaklaşık 299 dolardan işlem görüyordu ve değeri %1’den fazla düşmüştü. Bir gün önce %0,46 değer kazanmış olmasına rağmen, mevcut işlem dönemindeki kayıp kazançları sildi.

Ek olarak, BNB ayı eğilimini sürdürüyor gibi görünüyordu. Son fiyat düşüşü, nötr çizginin altına düştükten sonra Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisini daha da aşağı çekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.