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Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!

Kripto paralardan sonra sektör içerisinde bulunan herkesin aklına NFT'ler geliyor desek yanlış olmaz. Son gelişmeler ise herkesi hayrete düşürdü.
23:59
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Otherdeed, Moonbirds ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) gibi Ethereum (ETH) NFT’leri neredeyse her zaman en çok günlük kazanç sağlayan koleksiyonlar listesinde yer aldı. Tarihsel olarak, bazılarının mücadeleye girmediği durumlarda, diğerleri hala en fazla satış hacmine ve işleme sahip olanlar olarak dikkat çekiyordu.

Şubatta Her Şey Değişti Mi?

23 Şubat’ta BAYC, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Otherdeed ve Azuki, dikkatlerin diğer koleksiyonlara kaymasıyla büyük düşüşler kaydetti. CryptoSlam’e göre, MAYC hacim sıralamasında hala liderdi, ancak bunun tek nedeni NFT’nin yüksek taban fiyatlarıydı.

Yazım saatine göre, MAYC satış hacmi 14,88 milyon dolardı. Önceki 24 saate kıyasla %8,41 düşüş yaşadı. İşlemlerin sayısı da alıcı ve satıcıların katılımının azalmasıyla 564’e düştü. BAYC’nin bu durumu ise beşinci sıraya gerilemesine sebep oldu. Ancak, Yuga Labs’ın muadiline göre daha büyük bir düşüş yaşadı.

Yukarıdaki görsele göre, BAYC işlemlerde, alıcılarda ve satıcılarda çift haneli düşüşlerle hacim olarak %52,31 değer kaybetti. Peki, hangi koleksiyon olağan şüphelilerden daha iyi performans gösterdi?

Penguenler, Valhalla ve KILLABEARS NFT’leri

Şaşırtıcı bir hareketle, Pudgy Penguins koleksiyonu ilk 10’a girdi. 2021 yılında başlatılan Pudgy Penguins, 8.888 penguen NFT’sinden oluşan Ethereum tabanlı bir koleksiyondu. Proje, profil resmi projelerinin (PFP) cazibe merkezi olduğu sezonda da büyük ilgi gördü.

Yazım zamanında, Pudgy Penguins’in satış hacmi son 24 saatte 2,43 milyon dolardı. Bu, söz konusu zaman dilimi içinde %41’lik bir artışı temsil ediyordu. Bununla birlikte, NFT takip platformundan alınan veriler, alıcı ve satıcı katılımındaki inanılmaz artışın dönüm noktası için hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Sonuç olarak, gerçekleşen 297 işlem yükselişe yol açtı.

Bununla birlikte, Pudgy Penguins böyle bir performansa sahip birçok Ethereum NFT’sinden yalnızca biriydi. KILLABEARS, 16. sırada olmasına rağmen 1,128 milyon dolarlık satış kaydetti. Ancak, NFT’ler arasında en dikkat çekici artış Valhalla koleksiyonu oldu. Oyuncular için kripto-yerli bir marka olan koleksiyon %483 artış göstererek 24 saatlik satış hacmini 2,43 milyon dolar yaptı.

Bu koleksiyonlar tarafından kaydedilen dev adımlara rağmen, Ethereum NFT ekosisteminin satışları hala düşüşteydi. Bu yazının yazıldığı sırada, toplam satış hacmi %28,53’lük bir düşüşle 82,12 milyon dolar oldu. Bununla birlikte, blue chip koleksiyon hacmindeki düşüş yalnızca bir süre devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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