Ripple için SEC davasının olumlu sonuçlanması varlığın ve şirketin değerinde büyük etkilere sebep olabilir. Şirket CEO'su ise bombayı patlattı.

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Ripple vs SEC davası, henüz bir karar verilmediği için birçok kişiyi diken üstünde tuttu. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 2023’ün ilk yarısında bir karar çıkacağından ve Ripple’ın lehine olacağından emin olduğunu vurguluyordu. Bunun ardından bir açıklama daha yaptı ve üzerine bastırarak davanın bu yılın içerisinde sonuçlamasını beklediğini bir kez daha yineledi. Bu durumun davanın seyrini nasıl etkileyebileceği ise şimdiden yatırımcılar arasında merak konusu olmaya başladı.

Davanın Sonucundan Eminler

Tüm bu yaşananların ışığında, CryptoLaw’ın kurucusu ve sunucusu, aynı zamanda tanınmış bir Ripple savunucusu olan Avukat John Deaton, Ripple’ın Yüksek Mahkeme’de SEC’e karşı açtığı davayı kazanacağından emin.

Ripple’ın Baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, yakın zamanda attığı bir tweet’te, SEC’in geçmişte önceki davalarda bu kadar şanslı olmadığını gözlemledi. Stuart Alderoty, SEC’in 5 davadan 4’ünü yüksek mahkemede kaybettiğini kaydetti.

Sonucu, SEC’e karşı kaynaklarıyla mücadele edecek kadar cesur olan birkaç kişiye borçlu olduğunu belirtti. SEC’in bu davaları kaybetmesinin bir diğer nedeninin de davaya müdahil olan az sayıdaki kişinin o dönemde hukukun yararına olmayan yasal pozisyonların statiğini zorlamaya istekli olmaları olduğunu ekledi.

Buna karşılık Avukat John Deaton, Ripple’ın Yüksek Mahkeme’de SEC’e karşı kazanan seçkin azınlıkla aynı yolu taklit etme yeteneğine olan güvenini dile getirdi. SEC’in davasını aşırıya kaçmak olarak nitelendirdi ve Batı Virginia EPA davasını SEC’in aşırıya kaçmasının örneklerinden biri olarak gösterdi. Ayrıca Ripple’ın özet karar özeti ile kendisini zaten olumlu bir sonuç için konumlandırdığını iddia ediyor.

Avukat Deaton bir tweet attı ve şunu belirtti:

Ripple’ın kazanacağından hiç şüphem yok ve mevcut Yüksek Mahkeme @SECGov’un aşırıya kaçmasını durduracaktır. Batı Virginia EPA davası benimle aynı fikirde olmanız için okumanız gereken tek şey. Ripple’ın özet karar özeti zaten son derece iyi yazılmış bir temyiz özeti.

Deaton’un Beklentisi Büyük

Avukat ayrıca, geçmişte mahkemede Ripple’ın SEC’e karşı açtığı davayı destekleyen bazı Yargıçları da kabul etti. Deaton, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres’in SEC’in talebini reddetmesini bekliyor.

Deaton bir başka tweetinde de şöyle belirtti:

Yargıç Netburn ve Yargıç Torres’e sahip olduğumuz için şanslıyız ve eğer Yargıç Torres beklediğim gibi SEC’in talebini reddeder ve jüriye gideceğini söylerse, bu bir kazançtır. Benim talebimi Ripple’ınkiyle karıştırıyorsunuz. Ben Ripple’ı desteklemek için değil SEC’e karşı başvuruda bulundum.

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