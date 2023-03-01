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  •   Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!

Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!

XRP tüm kripto dünyasının en çok merak edilen bilmecesi olmaya devam ediyor. Tüm yaşananların ortasında dünyaca ünlü algoritma fiyat tahmini yaptı.
21:10
1 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP’nin fiyatı son haftalarda kilit direnç seviyelerini aşmayı başaramadı ve varlık, devam eden Ripple ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) davasından bir yükseliş desteği alamadı. Dava sonucunun XRP’yi etkileyeceği öngörüldüğünden, token’ın gelecekteki değeri önemli ölçüde çeşitli kripto para oyuncularının spekülasyonlarına konu oldu.

XRP’nin gelecekteki olası fiyat hareketine bakarken, makine öğrenimi algoritması tabanlı kripto izleme platformu PricePredictions, tokenin fiyat yörüngesine bir bakış sunmak için yararlanılan araçlar arasında yer alıyor. Aracın 30 günlük fiyat tahminine göre, XRP yatırımcıları 1 Mart’ta elde edilen verilere göre, varlığın değerlemesinde bir düşüş bekleyerek 31 Mart’ta 0,356670 dolardan işlem görmesini beklenilebilir.

XRP Fiyat Analizi

Eğer algoritma tarafından ortaya koyulan fiyat tahmini gerçekleşirse, XRP muhtemelen fiyat tahmininin yapıldığı gün sahip olduğu fiyatından yaklaşık %6 daha düşük bir fiyattan işlem görecek. Daha önce, makine öğrenimi aracı XRP’nin 1 Mart’ta 0,39 dolardan işlem görebileceğini öngörmüştü.

Tahmin, özellikle Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreli güç endeksi (RSI) ve diğerleri gibi farklı teknik göstergeleri dikkate almaktadır.

Yazım saatine göre, XRP 0,38 dolardan işlem görüyordu ve günlük %0,5’lik kazancı temsil ediyordu. Haftalık grafikte XRP %2’nin üzerinde düşüş yaşarken, kripto hala 0,40$’lık bir dirençle karşı karşıya.

XRP etrafındaki düşüş eğilimi, TradingView tarafından takip edilen token’ın bir günlük teknik analizinde de görülüyor. Göstergelerin bir özeti 14 puanla sat önerisinde bulunuyor. Hareketli ortalamalar 13’te güçlü satış eğilimindeyken, osilatörler 9’da nötr kalıyor.

XRP Temelleri

XRP fiyat hareketini incelerken, SEC tarafından devam eden dava, varlık üzerindeki genel piyasa duyarlılığı etkisinden kısmen daha ağır basıyor. Nitekim, ABD’li savunma avukatı James Filan’ın yasal mücadelenin ay içinde çözülebileceğini öngördüğü göz önüne alındığında, Mart ayının XRP topluluğu için anıtsal olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, davanın blockchain firması lehine sonuçlanması halinde bunun XRP için bir yükseliş tetikleyicisi olabileceğini düşünüyor. SEC’in Ripple’ı XRP tokenleri şeklinde kayıtsız menkul kıymetler satmakla suçladığı dava üçüncü yılına girdi ve her iki taraf da kazanma konusunda güvenini ortaya koydu. Genel olarak, dava Mart 2023’te izlenmesi gereken XRP ile ilgili önemli olaylar arasında yer almaya devam ediyor.

Belirsizliğin ortasında, XRP’nin zincir üzerindeki ölçümleri token birikiminin arttığına işaret ediyor. Örneğin, XRP balinaları son zamanlarda yüksek hacimli işlemlere dahil olduktan sonra spekülasyonlara yol açtı.

Ancak bu spekülasyonlar, XRP’nin kripto borsası Coinbase tarafından yeniden listeye alınma olasılığına bağlandı ki bu da piyasa değerine göre altıncı sıradaki kripto para birimi için yükseliş hissi olarak kabul edilen bir faktör oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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