Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kahin Makineler Terra Classic (LUNC) İçin 31 Mart Tarihini Gösterdi! İşte Fiyat İçin Beklenen Seviye!

Kahin Makineler Terra Classic (LUNC) İçin 31 Mart Tarihini Gösterdi! İşte Fiyat İçin Beklenen Seviye!

Terra Classic için kehanetleriyle meşhur olan makineler devreye girdi ve 31 Mart tarihini işaret ederek fiyat tahmininde bulundu.
23:40
2 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çökmüş Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal kripto parası olan Terra Classic (LUNC), haftalarca süren düşüş eğilimleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra hala kripto alanında bir çıkış yolu arıyor. Terra Classic topluluğu, token’ın bir miktar fayda sağlamasına yardımcı olacak önlemler alırken, yatırımcılar LUNC’un önümüzdeki günlerde nasıl performans göstereceğine dair fiyatını izliyor.

Bu doğrultuda, makine öğrenimi algoritmaları kullanan bir kripto izleme platformu olan PricePredictions, gelecek için potansiyel LUNC fiyatını belirlemek için kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Elde edilen tahminlere göre platform, 2 Mart’ta erişilen verilere Terra Classic’in 31 Mart’a kadar 0,000174 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

LUNC Fiyat Analizi

Öngörü, LUNC’un önümüzdeki günlerde potansiyel olarak yükseliş ivmesini sürdüreceğini ve tahminlerin yayınlandığı sırada token fiyatından %2’nin üzerinde kazanç sağlayacağını gösteriyor. Başlangıçta, araç LUNC’un 1 Mart’ta 0,000156 dolardan işlem göreceğini öngörmüştü.

Tahmin, diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeler tarafından yönlendirilmekte.

Şu anda, Terra Classic günlük %2’nin üzerinde kazanç kaydederek 0,000167 dolardan işlem görüyor. Yükseliş hareketi ve teknik analiz, varlığın geçen ayı düşüşle kapattığı düşünüldüğünde LUNC topluluğu için iyi bir haber. Yükseliş, fazla LUNC coin’lerinin yakılmasıyla ilgili ağ girişimleriyle desteklendi.

LUNC Ağ Gelişimini Hızlandırıyor

Ağ, Binance LUNC yakma mekanizmasının işlevselliğini eski haline getirmeyi amaçlayan kritik bir yükseltme geçirdi. Yükseltmenin, genel Terra ekosisteminin genel istikrarını ve güvenliğini artırması bekleniyor.

Artan LUNC doğrulayıcı sayısına ilişkin endişeler de dile getirilmişti. Tartışma, bazı doğrulayıcıların sıfır komisyonla staking hizmeti verdiği göz önünde bulundurularak ortaya çıkmıştı. Bu durumda, bazı kilit ağ oyuncuları bu yaklaşımın sıfır geliştirme anlamına geldiğini savunmuştu.

Ağ yükseltmelerinin yanı sıra, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) tarafından kurucu Do Kwon’a karşı açılan dava etrafındaki gelişmeler, muhtemelen tüm Terra ekosistem token’larının hareketlerini etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Santiment Raporladı: Balinalar Gözünü Bu İki Altcoine Dikti!
Santiment Raporladı: Balinalar Gözünü Bu İki Altcoine Dikti!
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Popüler Altcoin, Düşüş Eğilimine Meydan Okudu: Yükseliş Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin, Düşüş Eğilimine Meydan Okudu: Yükseliş Devam Edecek mi?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Hedef Burası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Kısa Vadeli Tahminler!
Hedef Burası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Kısa Vadeli Tahminler!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Fiyatı Zıplatan Sıcak Gelişme! Bu Altcoin Projesi Amazon’un Yan Kuruluşu İle Stratejik Ortaklığını Duyurdu!
Fiyatı Zıplatan Sıcak Gelişme! Bu Altcoin Projesi Amazon’un Yan Kuruluşu İle Stratejik Ortaklığını Duyurdu!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023