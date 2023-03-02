Terra Classic için kehanetleriyle meşhur olan makineler devreye girdi ve 31 Mart tarihini işaret ederek fiyat tahmininde bulundu.

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Çökmüş Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal kripto parası olan Terra Classic (LUNC), haftalarca süren düşüş eğilimleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra hala kripto alanında bir çıkış yolu arıyor. Terra Classic topluluğu, token’ın bir miktar fayda sağlamasına yardımcı olacak önlemler alırken, yatırımcılar LUNC’un önümüzdeki günlerde nasıl performans göstereceğine dair fiyatını izliyor.

Bu doğrultuda, makine öğrenimi algoritmaları kullanan bir kripto izleme platformu olan PricePredictions, gelecek için potansiyel LUNC fiyatını belirlemek için kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Elde edilen tahminlere göre platform, 2 Mart’ta erişilen verilere Terra Classic’in 31 Mart’a kadar 0,000174 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

LUNC Fiyat Analizi

Öngörü, LUNC’un önümüzdeki günlerde potansiyel olarak yükseliş ivmesini sürdüreceğini ve tahminlerin yayınlandığı sırada token fiyatından %2’nin üzerinde kazanç sağlayacağını gösteriyor. Başlangıçta, araç LUNC’un 1 Mart’ta 0,000156 dolardan işlem göreceğini öngörmüştü.

Tahmin, diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeler tarafından yönlendirilmekte.

Şu anda, Terra Classic günlük %2’nin üzerinde kazanç kaydederek 0,000167 dolardan işlem görüyor. Yükseliş hareketi ve teknik analiz, varlığın geçen ayı düşüşle kapattığı düşünüldüğünde LUNC topluluğu için iyi bir haber. Yükseliş, fazla LUNC coin’lerinin yakılmasıyla ilgili ağ girişimleriyle desteklendi.

LUNC Ağ Gelişimini Hızlandırıyor

Ağ, Binance LUNC yakma mekanizmasının işlevselliğini eski haline getirmeyi amaçlayan kritik bir yükseltme geçirdi. Yükseltmenin, genel Terra ekosisteminin genel istikrarını ve güvenliğini artırması bekleniyor.

Artan LUNC doğrulayıcı sayısına ilişkin endişeler de dile getirilmişti. Tartışma, bazı doğrulayıcıların sıfır komisyonla staking hizmeti verdiği göz önünde bulundurularak ortaya çıkmıştı. Bu durumda, bazı kilit ağ oyuncuları bu yaklaşımın sıfır geliştirme anlamına geldiğini savunmuştu.

Ağ yükseltmelerinin yanı sıra, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) tarafından kurucu Do Kwon’a karşı açılan dava etrafındaki gelişmeler, muhtemelen tüm Terra ekosistem token’larının hareketlerini etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.