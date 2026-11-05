Solana 100 doların altına inerken satış baskısı güçlendi

Kripto para piyasasında 4 Kasım itibarıyla dört büyük varlıkta zayıf seyir öne çıktı. Solana 100 dolar eşiğinin altına gerilerken, Ethereum 2.317 dolar çevresinde tepki arayışını sürdürdü. NEAR Protocol 4,02 dolar civarında kısa vadeli ortalamaların altında kaldı. Zcash ise 1.288 dolar seviyesinde 1.300 dolar eşiğini yeniden aşmaya çalıştı.

Solana’da satışlar hızlandı

Solana, eylüldeki yükselişin ardından ekim zirvesi olan 124 dolardan geri çekilerek 92,69 dolara indi. Varlığın tüm önemli hareketli ortalamaların altına sarkması, günlük görünümde satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret etti. Eylül toparlanmasında destek işlevi gören 98 dolar çevresinin de kaybedilmesi, kısa vadeli tabloyu daha kırılgan hale getirdi.

Solana’da 98 ile 100 dolar aralığı artık en yakın aşılması gereken bölge olarak öne çıkarken, bu alanın altında kalındığı sürece zayıf görünüm korunuyor.

İşlem hacmindeki artış da son gerilemenin teknik açıdan daha anlamlı görülmesine yol açtı. En yakın destek 90 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 85 dolar ve ardından 80 dolar bandı gündeme gelebilir. Buna karşılık 100 doların yeniden kazanılması, alıcıların güç topladığına dair ilk somut işaret sayılabilir.

Ethereum tepki vermeye çalışıyor

Ethereum, ekim başında 2.750 ile 2.800 dolar aralığından döndükten sonra daha düşük zirve ve dipler oluşturarak baskı altında kaldı. 4 Kasım’da 2.317 dolar civarında işlem gören varlık, 2.200 dolar bölgesine yaklaşmasının ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi. Buna rağmen fiyat hâlâ 2.400 ile 2.500 dolar aralığındaki kısa vadeli ortalamaların altında bulunuyor.

Ethereum’da kalıcı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için önce 2.350 doların, ardından 2.400 doların üzerine yerleşilmesi gerekiyor.

Yakın destekler 2.250 ve 2.200 dolar seviyelerinde şekilleniyor. Bu bölgenin aşağı kırılması durumunda 2.100 dolara doğru daha derin bir düzeltme ihtimali masada kalabilir. Öte yandan 2.300 dolar çevresindeki uzun vadeli ortalama, mevcut fiyat alanını kısa vadeli yön açısından kritik hale getiriyor.

NEAR zayıflarken Zcash direnç bölgesini zorluyor

NEAR Protocol, ekimde 6 dolar civarında görülen zirvenin ardından 4,02 dolara çekildi. Fiyatın 4,30 ile 4,60 dolar aralığındaki direnç bölgesinin altında kalması, kısa vadede alıcıların gücünü sınırladı. Buna karşın 3,65 ve 3 dolar çevresindeki uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyretmesi, daha geniş görünümün tamamen bozulmadığını gösterdi. En yakın destek 3,80 dolar, daha güçlü destek ise 3,65 dolar seviyesinde bulunuyor.

Zcash ise 1.150 dolar civarındaki son dipten tepki alarak 1.288 dolara yükseldi. Fiyatın ekim boyunca birkaç kez aşılamayan 1.300 dolar seviyesini yeniden test etmesi, kısa vadede bu eşiği öne çıkardı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.350 dolar ve ardından 1.400 dolar bölgesi izlenebilir. Ancak işlem hacmi sınırlı kaldığı için son yükselişin güçlü bir kırılma olarak görülmesi için ek teyit aranıyor.

Varlık Güncel seviye Öne çıkan eşik Solana 92,69 dolar 100 dolar Ethereum 2.317 dolar 2.350 dolar NEAR Protocol 4,02 dolar 4,30 dolar Zcash 1.288 dolar 1.300 dolar

Göreli Güç Endeksi tarafında dört varlıkta da benzer bir tablo oluştu. Solana ve NEAR aşırı satım bölgesine yaklaşırken, Ethereum’da baskının hafifleyebileceğine işaret eden yataylaşma görüldü. Zcash’te gösterge nötr 50 seviyesine doğru toparlansa da net bir yön değişimi henüz doğrulanmadı.